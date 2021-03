Velatorio sin autorización se realizó en una iglesia evangélica

Es entendible el estado emocional de aquellos que no pueden y no pudieron despedirse de sus familiares muertos por coronavirus al no haber velatorio ni funeral en un primer momento y ahora solo dos horas las autorizadas para poder hacerlo.

Pero en nuestra ciudad esto se fue cumpliendo a medias, si conocías a alguien de poder decidir por alguna hora más o por más cantidad de personas dentro de la cochería se ha hecho sin importarles el enojo del que cumplió.

Ahora ya el colmo de la desfachatez, de la poca solidaridad con el otro, ocurrió el día martes en una iglesia evangélica de nuestra ciudad ubicada en la calle Corrientes casi La Plata, donde se veló a un vecino en dicho lugar, infringiendo todo tipo de protocolo, se realizó por varias horas el velatorio, hasta la mañana del miércoles, hasta que desde la cochería fueron a retirar el cajón con el fallecido.

Según vecinos sorprendidos eran muchísimos los vecinos que se acercaron a despedir a su ser querido, y eso no está en discusión, y enviamos las condolencias a la familia, lo que sorprende es el hecho realizado a la vista de muchos con los ojos cerrados de otros.

Acá alguien dio una autorización que no debía, dicen que la policía lo hizo, esta no tiene potestad en el tema, además el propio Cabella lo desmintió al consultarlo.

Detrás de esas posturas de no cumplir con lo ordenado hay varios motivos desde nuestro punto de vista, que sería para un análisis mas profundo. Lo que sí es real que hubo muchas infracciones cometidas y alguien debería dar explicaciones, y que de una buena vez la ley sea pareja para todos.

There is no ads to display, Please add some