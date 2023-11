La Cooperativa Eléctrica tuvo elecciones y en esta oportunidad la lista Violeta no se presentó. El referente de dicha lista Julio Pellegrinetti, cuenta por Líder los motivos, «Nosotros cómo grupo nos seguimos reuniendo, seguimos estando al tanto de como como marcha lo económico y social de la Cooperativa Eléctrica, pero hemos decidido en esta época no presentar lista»

Pellegrinetti dijo además, «nosotros seguimos el tema de cerca aunque no estemos participando en la vida política de la Cooperativa, cómo todo asociado vemos el deterioro diario que tiene la Cooperativa Eléctrica y que no puede revertir, eso es lo más preocupante y que no se haga nada»