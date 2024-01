Dialogamos con el concejal Alejo Pérez sobre la actualidad legislativa, sobre política nacional y también da su punto de vista respecto a la situación del empleado municipal, «lo que nosotros queremos marcar y decirle a la ciudadanía que conduce Darío Golía junto a su bloque de concejales inventó un impuestazo pero lo que tiene que ver con salarios no los va a tocar después de una inflación de diciembre del 25% y vemos que los sindicatos no existen, el viernes antes que termine Aiola su mandato hicieron un paro pidiendo paritarias, desde esa fecha hasta hoy no sólo que no hubo paros, sino que no se han reunido por paritarias, no han pedido bonos como lo hacían a nosotros, me llama la atención y pienso cómo se sentirá el empleado municipal que votó a Darío Golía y creía que le iba a reconocer el salario cómo lo decía cuando era oposición»