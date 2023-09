«Vengo a proponer un Chacabuco que vaya para adelante»

Dialogamos con el candidato a intendente por Juntos, contador Alejo Pérez; sobre la marcha de la campaña proselitista hacia octubre. El concejal comentó en la entrevista radial sobre cómo está el clima electoral, «es una elección muy importante para la Argentina, una elección importante para todo el país, si bien la gente está muy enojada con la política, con los políticos, con los dirigentes, cuando llegue la hora de elegir, varios días antes van analizar y pensar su voto y lo harán cómo lo vienen haciendo por el espacio que hoy me toca representar a nivel local y a Patricia Bullrich en lo nacional»

Al analizar a Milei el candidato dijo qué, «la aparición de Milei en la política viene a irrumpir el esquema que se venía dando cómo una tercera fuerza, pero lejos de creer que sea la fuerza con más potencia, en las PASO estuvo todo muy parejo, eso es una realidad y no hay que desconocer los votos que obtuvo Milei».

«El análisis que hago es que el 70% quiere cambiar en la Argentina y eso es lo importante, ese 70% del electorado es el que va a elegir que espacios quiere que vaya al ballotage, el trabajo nuestro es de llevar a Patricia a ese lugar y ahí definiremos con Milei como se harán los cambios en la Argentina, no tengo dudas que esta es una época clave dónde se entierra por fin las políticas Kirchneristas, aunque algunos dirigentes les moleste, hablamos de política no de personas. Creo importantísimo que se erradiquen las políticas Kirchneristas de la Argentina y del 22 de octubre en adelante se discutirán cómo se harán esos cambios»

El ex funcionario de Aiola también analizó los resultados de las elecciones provinciales que le dieron el triunfo a Juntos en varias de ellas, «es importante que Juntos haya ganado en 8 provincias y seguramente con Entre Ríos y ojalá con la Provincia de Buenos Aires tener 10 provincias gobernadas por el espacio, eso cambia todo el mapa electoral que tiene Juntos de cara a la presidencial, siempre es importante tener gobernadores, legisladores y apoyo político para hacer los cambios que hay que hacer»

«Nosotros estamos convencidos que en Chacabuco hemos tenido una muy buena gestión del 2015 a la fecha, una gestión que se puede mejorar aún más poniéndole prioridades a otras cosas que no lo tuvo en la gestión de Víctor por poner esas prioridades en otras cosas que eran imprescindibles. Yo vengo a proponer un Chacabuco que vaya para adelante, un Chacabuco en camino al progreso y no dudo que lo podemos hacer y más si tenemos a la Provincia con nuestro gobernador y nuestra presidenta, por eso es clave que si en Chacabuco no queremos volver al pasado no podemos permitir que Golía que es el representante del Kirchnerismo, funcionario de Massa y defensor de todas estas políticas que hundieron al país, vuelva a Chacabuco, eso sería un retroceso. También digo que votar a los candidatos de Libertad Avanza es votar a Golía, la posibilidad Real que no avance el Kirchnerismo en la ciudad es votar a Juntos»

En el final de la entrevista el candidato a intendente Alejo Pérez contó porqué deberían votarlo el 22 de octubre, «hace poco que ingresé a la política para cambiar las cosas y hacerlas diferentes, con errores y aciertos pero otra manera de hacer las cosas, tiene que ver con la manera de administrar los recursos de la gente. Volver al Kirchnerismo creo que no es la opción, nosotros queremos hacer las cosas de manera muy distinta y la otra opción que es Libertad Avanza, que lleva a Tedesco es votar a Darío Golía, independientemente que fue candidato de Golía, por eso digo que es difícil pasar de Kirchnerista a Liberal, lo que hay que lograr que la gente entienda si no quiere más Kirchnerismo si no quiere más populismo, la opción real somos nosotros, en estos pocos años he hecho experiencia, gobernar un municipio no es sentarse y dar indicaciones, hay que tener ideas, las tengo, quiero que Chacabuco crezca, que se potencie, que haya empleo, más seguridad y sobre todo un cambio cultural en Chacabuco dónde podamos vivir y convivir mucho mejor»