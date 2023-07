Dialogamos con Verónica Alessandro directora de Políticas de Género del municipio, candidata a concejal por «Juntos» la lista que lleva a Alejo Pérez cómo candidato a intendente.

La funcionaria en diálogo con Líder manifestó qué, «en las visitas a los barrios la gente nos cuenta del flagelo de la inflación, es la desesperación que la gente tiene de trabajar, trabajar y trabajar, y que el dinero no le alcance, ya no hablamos del dinero para comprarse ropa que también es algo básico, hablamos de poner un plato de comida en la mesa, la verdad que un ministro de economía que nos llevó a la inflación que tenemos y que pretenda algo que no resolvió como funcionario lo quiera resolver cómo presidente, eso es preocupante y la gente está cansada y preocupada»

Alessandro además hizo una comparación de la gestión Golía en el 2005 y el arranque de Aiola desde la primera gestión, «creo que me sedujo estar con esta gestión la manera de hacer política, yo soy empleada desde hace muchos años y vi en Golía un modo de hacer política clientelar, y no estoy de acuerdo con eso, a la gente hay que garantizarle derechos, a la gente hay que darle dignidad, y en el 2016 hubo una política que se instala fuertemente que es la descentralización de Desarrollo Social y a partir de ahí empecé a ver cómo la gente dejaba de estar atrapada en sus necesidades, a la gente se le dio dignidad y podía acercarse a plantear sus necesidades y era escuchado en un lugar privado sin ser expuestos, sin mostrarlos, esa política pública hace la diferencia»