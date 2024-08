«Violencia es también quitarte la palabra»

Dialogamos con el concejal de Avanza Libertad Chacabuco, Ezequiel Martínez, sobre la actualidad legislativa local que lo tuvo cómo protagonista la semana pasada. En la entrevista radial el edil contó las agresiones que fue sufriendo hasta la actualidad, lo que no le dejaron decir en el recinto y lo trataron de violento, «violencia es quitarte la palabra, esto no es de ahora, esto se viene dando de hace rato, hay concejales que no respetan lo que se acuerda en labor parlamentaria»

Luego el concejal Libertario manifestó qué luego del cuarto intermedio, «la concejal Sosa dijo que no podía continuar, no nos consultan a todos los concejales si seguir o no. Yo entiendo si una concejal se siente mal, tiene una situación emotiva, tiene un mal momento, desde el 10 de diciembre hubo en cada sesión tensión, pero el presidente decidió levantar la sesión y nos volvimos todos a casa cuando había mucho para tratar, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, fue bastante incómodo el que se suspenda, ya es la segunda en el año, esperemos de acá para adelante trabajar seriamente entre todos los sectores para no volver a suspender una sesión»

Martínez además dijo qué, «a mí no me van a callar, no tiene ningún argumento para un apercibimiento cómo dice el presidente. Yo quiero llamar la atención a muchos concejales, a parte del deliberativo, que este nivel de agresividad hay que bajarlo, la única forma que Chacabuco salga adelante es que trabajemos todos juntos, hay formas y formas, ojalá que estas cosas no sigan pasando y tomemos las cosas en serio cómo la seguridad y tránsito que es de terror lo que está pasando, las calles son tierra de nadie»