Visibilizan derechos

Como se había anunciado en una comunicación anterior, en el día de ayer continuó la colocación de carteles en distintos puntos de la ciudad con un pedido al congreso para la no aprobación del proyecto de ley para la despenalización del aborto en la Argentina. Desde el Partido Celeste sostenemos que “No existe posibilidad de asegurar otros derechos humanos sin preservar el primero de ellos, el derecho a la vida”.

El Partido Celeste seguirá participando en la ciudad para visibilizar lo que no se quiere mostrar por parte de las minorías; con esto no pretendemos que cambien su manera de pensar porque también creemos vital poder expresar las creencias con libertad y respeto, sino que nuestra intención es dejar claro que los derechos son para todos y que éstos quedan limitados cuando la vida del indefenso está en juego. En nuestras primeras apariciones hemos recibido insultos por parte de quienes piensan diferente, pero eso no nos detendrá para avanzar en el propósito del partido.

There is no ads to display, Please add some