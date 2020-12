Volpini: “En la actualidad la inflación corre y los salarios caminan”

En actualidad la inflación corre y los salarios caminan. La economía de los trabajadores municipales cayo.

Datos del INDEC zona de pobreza $49.912,00, indigencia $20.710,00. Sueldo administrativo “E” $23.849.30 de 30 horas, cobrando de bolsillo $18.000,00 poco más o menos. Diferencia para sacar a un compañero/a $26.0262,70 de la pobreza sin alquilar, el mayor porcentaje no tiene vivienda propia.

Las entidades gremiales tendrían un buen gesto pasando una nota dirigida hacia la contaduría municipal para que no realice los descuentos correspondientes a sus afiliados en el SAC (sueldo anual complementario), de la cuota sindical, asociación mutual, brindar a cada afiliado como lo vienen realizando otras entidades gremiales un bono de $10.000,00 en compra de mercaderías para pasar una fiesta digna como merece cualquier ser humano.

El STMCH cuenta con un previo donde tiene salones amplios donde pueden brindar un desayuno y merienda, apoyo escolar para los niños de sus afiliados con menor recursos donde la educación es fundamental porque son nuestro futuro, realizar diferentes actividades deportivas y recreativas, brindar cursos de capacitaciones para diferentes áreas, es un hermoso previo donde el afiliado quedando dentro de su ciudad puede pasar un lindo momento y también compartir con los compañeros/as de las delegaciones y hacer comunidad y transformar el ambiente municipal y recuperar la unión de los trabajadores donde hoy no existe.

El personal de enfermería sea reconocido como profesionales de la salud, motivos sobran y lo están demostrando en esta pandemia, ver el tema de vacaciones como van a ser otorgadas porque tienen un desgaste importante, su cuerpo merece un descanso. Trabajar por la indumentaria de los compañeros/as es un derecho adquirido hoy lo compran de su propio bolsillo. Donde los compañeros que se encuentran manejando camiones, ambulancias, motoniveladora, etc, actualmente figuran como obrero y tienen que buscar y trabajar para que sea reconocida la categoría chofer. Hay que poner a la familia municipal en el lugar que merece y no estar recurriendo a créditos bancarios, casas financieras, usura, para poner un plato de comida en la mesa, aparte de abonar alquiler, luz, gas, cable, es imposible en la actualidad poder solventar tanto gasto donde no coindice con el ingreso. Ver el tema de las becas de los hijos estudiando en la facultad donde demanda un gasto importante y arreglar un monto adecuado, para aliviar el bolsillo ya que en el transcurso de este año no fueron abonadas o tienen o retraso averiguar la causal.

Gestionar en el IPS un bono para fin de año para nuestros jubilados y averiguar la situación económica de la entidad, igual que IOMA que no brinda los servicios correspondientes. Un trabajador soltero que cobre $74.810,00 paga ganancias, igual que un trabajador casado con dos hijos $98.963,00, eso es un impuesto al trabajo es un robo, nada coindice con la realidad que vivimos. Invito a los compañeros/as, jubilados a sumarse a este causa justa e igualitaria.

JAVIER VOLPIN

