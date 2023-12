Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local y nacional y además opinó sobre la situación que se dio en Cucha Cucha con el ex delegado y el actual.

El ex funcionario en el arranque de la entrevista dijo, «hablé con el ex delegado y con el actual. Puppio dice que recibió una agresión y golpes de puños. Nosotros pedimos que el intendente tome las medidas que tenga que tomar, y que quede claro, porque hay una denuncia del delegado actual que dice lo contrario, estas discusiones no le hacen bien al gobierno y a Chacabuco en particular»

Pérez sobre la actualidad política dijo qué, «en la Argentina lamentablemente esto se repite, el peronismo dejando la bomba a punto de explotar y luego pidiendo que el presidente debería renunciar y movilizando en las calles en la medida que puedan, la gente se ha dado cuenta de estas actitudes y yo entiendo y sé lo que se vive hoy, pero entienden que fueron usados por el Kirchnerismo para mantener el poder, también creo que la gente le está dando una oportunidad a Milei para que tome las medidas que haya que tomar, además está haciendo todo lo que dijo en campaña, en caso que no cumpla con lo deseado dentro de dos años hay elecciones y la gente se lo hará saber»

En referencia a los aumentos que se vienen y que reflejan la impositiva en el tema tasas, el edil manifestó qué, «volvemos a la política barata, cuando nosotros quisimos aumentar las tasas a un 75% los titulares que sacaba el PJ encabezado por Darío Golía, era IMPUESTAZO en Chacabuco, y no nos aprobaron esa actualización y la inflación terminó siendo del 200% y ellos no nos acompañaron esa ordenanza, en esta nueva que vamos a discutir están proponiendo recuperar lo que Aiola bajó como tasas y derechos y ajustar por inflación, si se produce una inflación similar a la que tuvimos este año la suba va a llegar al 500 o 600%, un disparate total, además de que la gente no lo va a poder pagar, no es justo, es confiscatorio en algún punto»