Walter Banegas: “Si no me voy la voy a pasar mal”

En la mañana del jueves el casero de la Laguna de Rocha Walter Banegas contó a FM Líder cómo fueron los hechos del fin de semana donde hubo una fiesta clandestina en dicho predio y a partir de tal situación le costó amenazas por parte de integrantes de la comisión y de dejarlo sin trabajo.

La versión que cuenta Banegas, “El sábado una fiesta clandestina donde hubo mucha gente, que yo no conozco, no sé quiénes son. Cortaron el alambre y ahí entran”

Al ser consultado si llamó a la policía para contar la situación el casero de la Laguna dijo, “no llamé a la policía porque fui amenazado, eran más de treinta chicos y chicas, me dijeron Walter quédate tranquilo, nosotros vinimos porque hablamos con Vespasiano. Vos quédate tranquilo porque sos el único que estas aquí, y no hay nadie para que te ayude, si vos llamas a la policía, nosotros nos vamos, pero después volvemos por vos. Mirá que estamos pendientes de que no llames nadie, si llega aparecer la policía la vas a pasar mal. No denuncié porque tuve miedo, no es la primera vez que me amenazan, como estaban tenía miedo por mí y mi familia”

Banegas ahora dice que es amenazado por integrantes del Club de Pesca, le echan la culpa de lo sucedido y quieren que se vaya de la Laguna, “Ellos se lavan las manos y me culpan a mí. Ahora luego de haber pasado esto me ofrecieron plata y ahí arranca mal, me empiezan amenazar, “que me vaya, que me vaya”, el señor Vespasiano y Ciancio que son de la comisión y el martes mandan a dos de la comisión a apretarme a mi delante de los chicos, ese día si la pasé mal, la pasé bastante mal. Ellos quieren que me vaya, ellos me quieren hacer cargo de la fiesta y yo no voy aceptar algo que no es así, yo no conozco a nadie, no soy de organizar fiestas, yo no entiendo de esas cosas. Yo estoy en la Laguna, pero no tengo donde ir, ellos quieren sacarme a la fuerza con amenazas, “si no me voy la voy a pasar mal”.

