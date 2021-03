“Ya están todos los abuelos y personal vacunados”

Dialogamos con la presidenta del Hogar San José Gabriela Belfortti de cuál es la actualidad de la institución que preside. En la entrevista por Líder se mostró contenta por haber logrado la vacunación de los abuelos y personal, “Ya tenemos todos los abuelos vacunados, incluso con la segunda dosis, hace unos 20 días, abuelos y personal, la verdad que es una tranquilidad muy grande”

El haberse colocado la vacuna a los abuelos Belfortti manifestó que, “Los abuelos ahora empezaron a demandar y con mucha razón, siempre la excusa fue la vacuna, hoy por hoy no estamos autorizados a dejarlos salir ni tampoco a que reciban a sus familiares. Se nos presenta un panorama bastante difícil, hay que pararse enfrente y decirle que todavía a pesar de que están vacunados no se puede, se van agotando las excusas, las explicaciones, se la han bancado terriblemente bien hasta ahora, han superado bastante bien todo este tiempo de encierro absoluto, las visitas siguen a través de un nylon, se presenta difícil y sigue siendo bastante triste, esa es la realidad”

Al ser consultada si el virus había entrado al hogar y si ya habían podido ingresar nuevos abuelos, si el protocolo lo permitía, Gabriela dijo que, “No hubo casos de abuelos contagiados, gracias a Dios no tuvimos ningún caso, esto lo agradece y se siente bien por el trabajo que hace todo el equipo y tiene sus frutos, tanto para los abuelos como para nosotros llega un momento que se agota los recursos, las herramientas que tenemos para que ellos estén calmos y decirles que ese bendito día que se encuentren con la familia va a llegar. En el caso de nuevos ingresos pudimos lograrlo, con la condición que sea uno o dos ingresos por mes, con un hisopado al ingresar y con unos días de aislamiento dentro del hogar lo hemos podido hacer”

Entre otros temas también se habló de la situación económica del Hogar la que la presidente dijo ser similar a la de otras instituciones, “fuimos zafando, se sumaron gastos extras que no teníamos, pero también se fueron evitando otros, nuestra realidad no escapa a la de otras instituciones de Chacabuco, es sobrevivir como se pueda”



There is no ads to display, Please add some