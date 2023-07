Hablamos con el ex intendente radical Dr. Horacio Recalde sobre su participación activa en esta campaña, «yo creo que el no te metas no corre más, hoy estamos en una situación muy especial y muchos tenemos que participar y los que no lo han hecho todavía los convoco a que lo hagan, estamos en un momento bisagra del país, es importante que colaboremos y participemos para que de una vez por todas tengamos el país que queremos vivir y las esperanzas que en algún momento se nos dé, en este momento viendo a Alejo y a los candidatos a realizar el cambio tenemos una oportunidad y vuelvo a participar»