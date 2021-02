“Yo desembarco solo en la gestión”

El recién asumido Secretario de Obras y Servicios Públicos el ingeniero Fabio Di Palma dialogó con FM Líder y contó cómo le llegó el ofrecimiento, cuál es su experiencia en la función pública y si es afiliado a alguno de los espacios que integra Cambiemos o es apolítico, entre otros temas.

En el comienzo de la charla el nuevo funcionario dijo, “Es un desafío muy importante, el servicio público es lo que el vecino quiere recibir y se merece recibir. Nunca estuve en función pública, es mi primera experiencia en gestión pública, con cierta motivación para aportar desde mi lugar algo importante para la comunidad”

Di Palma en la entrevista radial contó como fue el arranque, “ayer fue mi primer día oficial, conociendo los sectores, conociendo la gente, prácticamente no tenía conocimiento de nadie, la primera etapa será la de analizar un poco lo que hay, las cuestiones, los servicios y lo que se pueda llegar a organizar e implementar”

Al ser consultado como le llega el ofrecimiento para ocupar dicho cargo, Di Palma dijo, “Desde que se formó el Centro de ingenieros hubo una participación en algunos talleres y programas, ahí fui que conocí a algunos del ejecutivo, cada tanto había un ida y vuelta en algunos temas que se debatieron, que se plantearon, ahora surge la posibilidad de tomar el área, nada menos que Servicios Públicos que es tan amplio.”

Di Palma no dudó en responder si pertenecía o simpatizaba con algún partido político, “Creo que políticos somos todos y todos hacemos política de alguna forma, en realidad yo no participo de ningún partido, no estoy afiliado a ningún partido y nunca lo estuve, en determinado momento uno tiene afinidad con una cosa o por otra, pero la realidad es que no pertenezco ni tengo ninguna afiliación partidaria, tengo una visión más comunitaria de la situación, yo pienso mucho en lo global y actuar en lo local, mi idea es en lo local que estamos codo a codo con el vecino hay muchísimas cosas que se pueden hacer y en la cual tenemos que estar todos juntos, hay pequeñas cuestiones que tiene que ser desde lo local, vamos a ver que se puede hacer”

De la reunión que mantuvo con el intendente el nuevo secretario manifestó que, “el intendente lo único que me dijo si me quería hacer cargo del área y si podía venir a aportar al ejecutivo de una impronta de lo que yo quisiera que se pudiera coordinar para hacer funcionar el área, para que las cosas se concreten, una continuidad de lo que se venia haciendo. En época de pandemia fue un área que trabajó mucho y lo hizo muy bien. Lo que se ha hecho el año pasado en época de pandemia diría que fue hasta patriótico, se hizo mucho, donde la mitad de la gente está licenciada en la casa porque lo avala la situación de salud que hoy nos toca vivir, hoy hay que darle una continuidad a lo que se venía haciendo”

Di Palma llevó tranquilidad al personal del área ya que no habría cambios por el momento, “Ya me reuní con la cabeza de los equipos, le transmití que yo vengo solo, yo desembarco solo en la gestión, que se arme el equipo con lo que hay, con lo que está, yo no traigo a nadie, vamos a ir trabajando con la gente que está porque para mí con la acumulación de años que lo vienen haciendo, mejor que ellos no hay ninguno, a mi lo que me interesa es rescatarlos, quiero trabajar con la gente que ya tiene la experiencia, por lo cual vamos a potenciar eso”

Ya en el final remarcó cuál será su impronta en el área, “Uno si se pone en la función pública es porque tiene que tener vocación de servicio y uno está al servicio de la gente, y el servicio de la gente significa dar respuestas, no siempre la respuesta tiene que ser afirmativa o positiva, pero lo que no puede faltar es una respuesta, por lo menos yo lo concibo de esa manera”



