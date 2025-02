En el último tiempo, en los corrillos políticos, se hablaba del desembarco del ex jefe comunal, Victor Aiola en La Libertad Avanza, algo que en las últimas horas, ante la llegada de la Radical, Emilia Recondo, ese rumor sonó más fuerte.

El propio Aiola en diálogo con Líder desmintió esa posibilidad y en un breve mensaje ante dicha consulta afirmó, «Yo estoy y estaré siempre en el radicalismo». Además dijo estar alejado de la política local y que no quiere entrar en el juego, algo que días atrás también había destacado el legislador Agustín Máspoli cuando dijo ¨No me imagino que Aiola pueda estar en otro espacio o partido que no sea la UCR¨. (ver nota)

Aiola cerró dicha charla reafirmando, «Yo siempre voy a estar en mi lugar, que es el Radicalismo. Es de dónde salí y a donde pertenezco.»