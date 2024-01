Dialogamos con el presidente del Comité Alem, Lisandro Herrera sobre la situación actual del país y de la UCR en particular.

El dirigente político en el transcurso de la nota dejó varios títulos cómo, «oposición no es oponerse a cualquier precio«, «Estamos en el inicio de una nueva etapa», «El intendente dijo que iba a consensuar con la oposición y hoy no lo está haciendo», «El presupuesto tiene algunas inconsistencias», «La emergencia es sólo un título».

Herrera en el transcurso de la entrevista sobre el DNU y la posición de la UCR dijo qué, «yo no estoy de acuerdo con el formato de DNU, el partido tampoco debería estarlo, recién ahora se están conociendo algunas posturas sobre las formas, muchas veces y a modo de autocrítica, algo que no debería ocurrir, el formato de DNU desde ningún punto de vista debería aceptar la UCR porque de movida no tiene connotación democrática, podemos discutir las transformaciones del nuevo presidente que intenta hacer en la Argentina y estoy de acuerdo que las discusiones hay que darlas, los radicales deberíamos tener una resistencia ante ese formato»