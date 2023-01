El referente del PRO local, dr. Ignacio Orsini, habla de Rodríguez Larreta, del acercamiento de su espacio con quienes simpatizan con Bullrich en lo local y la posibilidad de que sea candidato este año electoral, «yo no me bajo de ninguna competencia, no hablamos de candidaturas, ni me bajo ni la sostengo, estoy para el lugar que todos crean deba ocupar dentro del espacio y si se da encantado de la vida, si es para aportar estoy»