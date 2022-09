«Yo no me bajo porqué nunca me subí»

En los estudios de Líder el presidente del bloque de Juntos contador Alejo Peréz habló de la actualidad del radicalismo a nivel local y nacional.

En el comienzo de la entrevista radial el concejal dijo, «Tanto a nivel local como a nivel nacional el radicalismo debe tener un proyecto de gobierno, y en base a ese proyecto de gobierno ver quién será el que lo encarne y mejor nos represente. Nosotros tenemos que trabajar, hoy en Chacabuco somos oficialismo, tenemos al intendente ejerciendo su cargo, por eso creo que desde el radicalismo tenemos que aportar ideas y políticas públicas para que se hagan en lo que le queda de tiempo de gestión al intendente y más allá, independientemente de que vuelva a ser Aiola el candidato o cualquiera del radicalismo que quiera ser».

Al ser consultado por qué se bajo de una posible precandidatura el ex secretario de gobierno dijo, «Yo no es que me bajo porque nunca me subí, creo tiene que ser una construcción colectiva y yo lo que estoy haciendo es preparándome».

¿Para cuando sería?

«Me estoy preparando para cuando considere que sea el momento y que haya un equipo y un grupo de gente que considere que así lo sea, pensar en un candidato antes de pensar en todo lo que tenemos que hacer es errar el camino»