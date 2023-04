Celina Felice funcionaria del gabinete de Víctor Aiola se lanzó como precandidata a intendente por la UCR, en diálogo con Líder dijo, «yo no sirvo para dividir, a mi me gusta construir no destruir, y este es un paso que damos las mujeres y me honra, hay que conversar con los candidatos que ya han blanqueado querer ser y me merecen todo el respeto, esto está conversado y consensuado, luego la gente y las encuestas dirá»