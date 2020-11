Victor Aiola dijo “Yo soy pro vacuna, no soy anti-vacuna”

Hace pocos días el presidente Alberto Fernández anunciaba la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa llamada Sputnick V, de las cuales 10 millones llegarían a mediados de diciembre próximo, este anunció llevó a que el intendente Victor Aiola cuestionara la vacuna. En un posteo en su red social titulada “Lo importante es la responsabilidad”, entre otros conceptos el jefe comunal había dicho que, “Aplicar esta o cualquiera de las otras nueve vacunas que están en fase 3 en forma obligatoria, es un atropello a los derechos individuales de las personas y pone en riesgo la salud de la población, ya que aún no hay evidencia de los efectos indeseables de esta vacuna”.

Luego de dicha publicación muchas voces se escucharon cuestionando al intendente Aiola, entre ellos el propio ministro de Salud Daniel Gollan quien le pidió que “no divulgue noticias falsas”.

En la mañana de este jueves el jefe comunal accedió a charlar unos minutos con FM Líder y ampliar el concepto vertido el día martes y si se arrepentía de haberlo expresado de esa manera o por el contrario mantenía y argumentaba los mismo. Aiola en dicha entrevista radial dijo, “Sigo manteniendo mi posición, solamente hice una observación técnica como medico. A veces está bueno que a uno lo dejen además de intendente ser medico, que no se mezcle otras cosas en el medio. Obviamente que todos queremos lo mejor para nuestro país y para cada uno de los vecinos, pero yo lo que digo es que hay que dar las noticias con prudencia, hay que ser cautos¨.

¨La vacuna está en fase de desarrollo, ojalá que se apruebe y se pueda aplicar a todos los argentinos, yo soy pro vacuna, no soy anti-vacuna, las vacunas son muy buenas, cuando las vacunas están aprobadas, como la BCG es obligatoria y no se necesita ningún consentimiento informado para colocarla, eso lo que yo decía. Si está en proceso de investigación tendría que ser voluntaria, es lo que yo decía. Lo hice luego de haber estudiado el tema y con datos científicos, obviamente que si la vacuna se aprueba, es importante que se aplique a la mayor cantidad de personas posibles, mientras no esté aprobada quien lo hace lo deberá hacer de manera voluntaria y con consentimiento informado.”

Aiola en la entrevista radial fue argumentando su postura, “En el caso que la vacuna se apruebe estaría bueno que se vacunen todos, ahora si es voluntaria estamos en un estudio de experimentación que no sabemos como va a resultar. Me parece medio imposible que en diciembre tengamos 10 millones de vacunas. Yo creo que el gobierno nacional en el intento de querer dar una buena noticia, para no seguir con tantas malas noticias que venimos dando desde marzo, por ahí se equivocó de como transmitió el tema de la vacuna. Una cosa es decir que está en fase experimental y que se la van a colocar a aquellos voluntarios que quieran hacerlo y otra cosa es decir que se van a traer 25 millones de vacunas y que se aplicarán de manera obligatoria, igual está bueno todo lo que se haga para asegurarse de vacunas.”

Al ser consultado si se arrepentía de las declaraciones realizadas teniendo en cuenta de su peso como intendente pero además el ser medico, el jefe comunal dijo, “Yo no me arrepiento, estamos en democracia, fui intendente por segunda vez, soy medico, tengo la autoridad, tengo la autoridad moral de plantearle esto a los vecinos. Estaría muy mal que yo tuviera una posición como medico al respecto de la vacuna y me las guarde para mí, después las chicanas políticas que se hagan cargo quien las dice, no tengo tiempo de analizar esas situaciones¨.

¨La verdad que no la tomo en cuenta y ni me interesa tampoco, ni me va ni me viene, además lo que yo pongo sobre la mesa es la discusión y hacerlo técnicamente con las personas competentes en el tema, ministros de Salud de Nación o de Provincia no con otras personas que no conocen del tema. Esta pandemia no hay que politizarla y el tema de la vacuna tampoco, pero en democracia siento que una discusión técnica sobre una vacuna es posible de dar, ahora si ya no podemos discutir de temas importantes estaríamos equivocando el camino. A partir del disparador que yo tiré el Ministerio de Salud de Nación pasó de ser obligatoria a ser voluntaria, para algo sirvió el disparador”

Ya en el final sobre dicha cuestión Aiola habló que pasaría en Chacabuco si la vacuna no es obligatoria, si habría que esperar vacunatorios de provincia o de igual modo, más allá de su postura, la vacuna estaría disponible, “Acá hay que diferenciar dos cosas, la posición técnica y personal respecto al tema y obviamente lo personal no ejerce en lo que hace en el gobierno día a día. Si la vacuna es aprobada seguramente será obligatoria y nos vacunaremos todos, como cualquier otra vacuna y el vacunatorio estará a disposición de la provincia porque todos queremos lo mejor. Si la vacuna viene en fase 3, como lo es hasta ahora de manera de experimentación, tendrá que ser voluntaria y con el consentimiento informado, explicándole al vecino cuales son los efectos colaterales que puede producir la vacuna, por supuesto que el municipio de Chacabuco va a acompañar a esos voluntarios que quieran colocarse la vacuna.”