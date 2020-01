“Yo veo al Aiola de siempre”

El 05 de diciembre en los estudios de Líder Claudio Carboni en una entrevista radial hablaba sobre los enganchados a la red, el robo de energía, y afirmaba, “han instalado una cuadrilla, pero por un lado el empleado hace el procedimiento y por otro lado sale la orden del Consejo para conectar inmediatamente”.

En la entrevista radial el presidente de la institución, Ricardo Ciminelli, lo desmintió y dijo, ¨Son totalmente inexactas las afirmaciones de Carboni, porque no se puede ser alto y petiso. Esto se habló en la asamblea, para evitar la confrontación entre el empleado y el vecino asociado, cuando se hace el procedimiento, se verifica, se notifica, a veces se cambia el caño de bajada, el vecino asociado queda con luz. No lo podemos reconectar porque queda con luz. Te das cuenta que es una mentira, habrá tenido su intencionalidad en las declaraciones. Los cortes vienen, es una mecánica habitual y cuando la gente viene con una problemática se lo atiende, es nuestra modalidad de gestión. Algunos pensaran que está bien, otros que está mal, pero somos de puertas abiertas para cuando un asociado nos viene a consultar siempre habrá alguien para atenderlo y dar la respuesta”.

Ricardo Ciminelli también habló de otros temas y dijo, “El sector de Obras Civiles nació como un brazo ejecutor del municipio y obviamente al terminar las obras que tenían con el municipio hoy tenemos una actividad mucho más reducida. No sabemos qué va a acontecer en el año en curso y esperemos que si se da y tiene la posibilidad el intendente seguir trabajando de manera conjunta para que el sector pueda mantener ese nivel de trabajo que ha tenido en épocas anteriores. Estamos recién iniciando el año y expectantes de cuál será el impulso que se le dará a la gestión, si bien uno sabe que depende de muchos factores de nación y provincia, ver cuál es la impronta del intendente y la decisión que toma para la realización de obras futuras si tiene la posibilidad de hacerla”.

En la entrevista radial el ex candidato a intendente dijo que el problema de Rawson todavía no está solucionado en un 100%, “sigue teniendo una problemática que la hemos atacado con bastante consideración el año anterior, con una poda general muy importante, con algunas modificaciones que se están haciendo en la localidad, se está separando la línea en la que va a Rawson específicamente y la que va a Castilla y se siguen haciendo mejoras en la obra de red. Pero no debo dejar de reconocer que no hemos logrado la solución que nos está pidiendo la gente de Rawson con todo derecho, seguimos teniendo problemas, estamos trabajando, vamos a seguir mejorando, pero todavía no llegamos al resultado esperado y que la gente se merece”.

El presidente de la entidad Eléctrica también habló de política y analizó algunos temas, entre otros el cambio de actitud del intendente Aiola con la oposición, sobre esta cuestión dijo, “Yo veo al Aiola de siempre, yo valoro siempre la autenticidad, si hay algo con lo que no estoy convencido no lo he hecho, no puedo transformarme en algo que no soy. Cuando fue la convocatoria de Aiola después de la elección, yo fui, en toda la campaña se habló de consensos, no podía negarme a ir. Lo que le expresé en esa oportunidad era lo que recibía de los empleados, algunos que sentían un destrato, otros maltratos y otros persecución. En ese momento me manifestó que no tenía conocimiento, y mientras venía hablando de esto había dispuesto la cesantía de una persona que trabajaba en la municipalidad que estaba en mi lista de concejales. Me estaba diciendo una cosa y estaba haciendo otra. Técnicamente podemos discutir si era empleada de planta o si facturaba, eso es una cuestión menor, es una cuestión legalista, la decisión es política y fue desafectar a esa como a otros empleados que habían participado o por los menos se habían acercado al partido, haberse mostrado cercanos a mi candidatura. Mientras nos invitaba para el consenso estaba tomando la decisión de dejar prescindente a empleados, entonces depende de las acciones. Yo creo en la genética, eso no quiere decir que la gente puede cambiar, pero ya demostró que dijo una cosa e hizo otra, ahora tendrá que demostrar que dice una cosa y ver qué es lo que hace”.