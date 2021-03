La directora del área de la Mujer Verónica Alessandro dialogó con FM Líder del área que la tiene al frente dentro de la gestión del intendente Aiola. La funcionaria en el comienzo de la charla dijo que “el equipo trabaja mucho, trabaja todo el tiempo por la situación de violencia que nos atraviesa. Es muy difícil a veces mostrar porque uno trabaja con el secreto profesional, con el respeto de las víctimas, por eso a veces parece que no se hace nada cuando en realidad se hace mucho, lo importante que el trabajo está”

Al ser consultada si están dadas las herramientas, si están las leyes necesarias para dar respuestas a cada una de las denuncias que se plantean sobre violencia de genero la funcionaria dijo que, “Puedo dar mi opinión como trabajadora social, se ha avanzado mucho, la legislación ha ido avanzando, pero faltan cambios en las leyes, la figura del femicidio es muy importante, antes eran crímenes pasionales, hoy la figura del femicidio es una realidad y eso ha sido un cambio importante, pero obviamente hay cosas necesarias que se modifiquen algunas leyes o que se creen nuevas para mejorar y para darle a la mujer mayor seguridad”

También Alessandro habló de las críticas que se hacen hacia su persona y al área que representa, “A veces creo se habla desde el desconocimiento, entiendo que hay jugadas políticas y entiendo que así son, pero nosotros desde el área somos muy críticas con nosotras mimas, con nuestras intervenciones, porque nosotras nos posicionamos desde ese lugar para poder mejorar nuestras intervenciones y nuestra praxis, más allá de la crítica que pueda surgir desde el afuera, siempre digo que si la crítica es constructiva es bienvenida porque va ayudar a mejorar”

Al ser consultada porque hay organizaciones que no están en la misma mesa, en la multisectorial que tuvo actividad días atrás, la funcionaria manifestó que, “hay organizaciones que están convocadas, si no se sentaron en la última mesa local habría que preguntarles a ellas porque no decidieron no sentarse, la convocatoria del año pasado muchas de ellas participaron, estuvieron, fueron convocadas, no soy yo quien debe dar la respuesta si deciden o no participar, la convocatoria fue hecha”

