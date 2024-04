«No vemos acción municipal en referencia a la seguridad»

Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad de política nacional, legislativa local y sobre la última sesión realizada el miércoles. Analizando uno de los temas que preocupa a los ediles de la oposición, Zarkovich dijo qué, «el concejal Martínez presentó un proyecto declarando la emergencia en Seguridad y todos los bloques de la oposición fueron por la aprobación y el oficialismo en pasarlo a comisión, los debatiremos ahí porqué no hace falta que yo lo diga todos los vecinos saben de los casos de inseguridad que estamos teniendo en Chacabuco, son muy preocupantes, delincuentes metiéndose dentro de los domicilios, eso hace prender otras alarmas, hay que trabajar en esta cuestión que preocupa mucho»

Zarkovich además dijo que, «estamos muy ansiosos esperando el plan de Seguridad que hace 4 meses no aparece, no veo al ejecutivo trabajar en el tema y eso preocupa, así que seguiremos insistiendo en el proyecto del concejal Martínez porque al momento no vemos una acción municipal en referencia a la seguridad»