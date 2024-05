Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre el paro general de la fecha; «no me sorprenden los paros, creo que hay algunas razones que podrían justificar alguna medida de este tipo, pero la realidad es que es un movimiento político de los sindicatos, quienes impulsan este paro no tienen ninguna legitimidad en la gente, los sindicalistas no se dan cuenta que no representan a nadie, eso es lo que está pasando hoy en la Argentina porque han hecho de su vida sindical y política un privilegio, han hecho de su carrera sindical un manejo para cuestiones personales y hoy por eso no tienen legitimidad en las bases y en la gente, creo que es hora que se corran para darle lugar a otra gente para que lo maneje de manera diferente»

El ex funcionario de Aiola también emprendió con la gestión de Golía y criticó el plan integral de Seguridad presentado días atrás, «el año pasado los concejales hoy oficialistas plantearon que Chacabuco tenía que tener la emergencia en Seguridad, nosotros no estábamos de acuerdo con eso e igual dimos la discusión, de la fecha a la actualidad ha aumentado mucho la inseguridad, no hace falta que lo diga yo, cuando estás en la calle con la gente uno de los problemas que te cuentan y del miedo que tienen es la inseguridad, el concejal Martínez presentó un proyecto para declarar la emergencia en Seguridad y los concejales oficialistas dicen que hoy no hace falta desconociendo lo que le pasa a la gente y luego el intendente hace un acto que llaman Plan integral de Seguridad, pero de Plan Integral tiene poco, no encuentro alguna diferencia a lo que se venía haciendo y además muy carente de contenido. Tampoco me sorprende, es más de lo que Darío Golía puede dar cómo intendente, ya lo hemos vivido del 2003 al 2011, no me sorprende para nada lo que está haciendo, sólo reconocimientos en su despacho, fiestas por todos lados, inauguraciones de cosas que ya estaban funcionando, un poco de maquillaje a todo pero concreto nada, no vemos grandes avances pero esperamos los resultados del Plan de Seguridad Integral como lo ha llamado»

El referente del UCR también respondió a Javier Estévez quién en este medio lo criticó porque en su momento habían pedido cerrar la comisión investigadora la cuál se había creado posteriormente al hecho de corrupción denunciado en el Corralón Municipal en la gestión del intendente Aiola, «le digo a Estévez que ellos desestimaron siempre este tipo de cuestiones y han tenido sobrados casos de corrupción o que por lo menos se veían a la vista y ellos desestimaron. Nosotros en este caso puntual hicimos la denuncia, ahora se está expidiendo la justicia cómo debe ser y que tenga el resultado que deba tener en la justicia, con la comisión en el Concejo Deliberante avanzamos hasta que la información llegó a la fiscalía y no había sentido de seguir desde el HCD, si la justicia resuelve que hay culpables deberán cumplir lo que la misma diga, acá no hay blanco y negro, no debería haber discusión».

Pérez ironizó con la aparición médiatica de Estévez «También puedo decir que me alegro que el secretario Javier Estévez aparezca en los medios aunque sea para criticarme a mí, era un concejal aguerrido y discutía todas las cosas y hoy como secretario de gobierno prácticamente no se le conoce la voz con todos los problemas que ha tenido y tiene esta gestión, como la seguridad que planteamos, cómo el hospital con varios inconvenientes que están teniendo, políticas públicas que se están tirando abajo como Rayuela, ni hablar el área de Desarrollo Social que depende de Estévez como las falencias en el área de la Mujer, un montón de áreas que no están funcionando en Chacabuco por eso me alegra que el funcionario salga a los medios y empiece a hablar y de las explicaciones de su gobierno porque ya no es más concejal opositor, es el número 2 del gobierno local»