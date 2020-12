Aborto: “Esta ley no es divina ni humana, es una vergüenza”

El aborto desde este miércoles es legal en la Argentina, el Senado sancionó la ley con una votación menos ajustada a lo que se esperaba, con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. La polémica se fue dando antes de la aprobación y posterior a la misma, quién planteo su descontento fue el Padre Jorge Novak en los micrófonos de Líder, “Esta ley no es divina ni humana, es una vergüenza”

El Padre Novak en la entrevista radial decía que, “No se puede ser feliz haciendo infeliz a otro ser humano, el niño concebido es otro ser humano”.

“Yo tengo mucha gente que esperaba un hijo y por mucho tiempo no podían tener y hoy me mandan las fotos de los chiquitos de 3 o 4 semanas, con 10 semanas ya se tapan la boca en el vientre de la madre, y de repente nosotros salimos con una ley que practican los grandes asesinos del mundo entero que mataron a los niños inocentes, hay que respetar las dos vidas, la esperanza de esto es que nadie nos obliga a hacerse un aborto, entonces digo que aunque haya esta ley, una ley no humana, la argentina retrocedió, no es un progreso, es un progreso al mal, no al bien”.

El cura fue muy contundente en su postura sobre la ley, “Esta ley no es divina ni humana, es una vergüenza, la aprobaron aquellos que no creen en Dios, que no tienen ni idea lo que es la vida y el respeto a la vida. Si la ley humana está en contra de la ley divina hay que seguir la ley divina y no la ley humana, el mandamiento dice no matarás a nadie desde la concepción hasta la muerte natural.”

There is no ads to display, Please add some