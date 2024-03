«Conciben a la política como un negocio»

Estaba esperando esta ocasión para poner en conocimiento de la comunidad ciertas situaciones, para quienes quieran informarse y comprender, es importante leer con atención estas líneas.

Gonzalo Cabezas, quien aparece en el video, entrevistado por Emilio Scandizzo de Chacabuco en Red fue el armador de la 4ta sección electoral por La Libertad Avanza (LLA), quien responde a Sebastián Pareja, a su vez armador provincial, hoy bastante encumbrado en el gobierno nacional.

Entre otras acciones indeseables para LLA que han tenido menos repercusión en los medios, esta línea interna que supo trabajar bajo las órdenes de Emilio Monzó, fue la que hace pocos días nombró al frente del Renaper a Geraldine Calvella, la joven estudiante de 23 años, armadora de la séptima sección electoral, cuya designación generó un escándalo público innecesario, dejando expuestas las prácticas de la vieja política, que en mí caso, como Candidato a Intendente dentro de La Libertad Avanza, y habiendo logrado el voto de confianza del 25% del electorado local junto al equipo que me acompaña, pretendemos desterrar.

En la nota de referencia Gonzalo Cabezas fue explícito acerca del apoyo a Juan José «Pata» Stefano, quien cuenta con una “franquicia” de sellos partidarios, muchas veces ideológicamente contrapuestos, dado que la finalidad de este tipo de operaciones consiste en conformar listas según la ocasión electoral, que funcionan como colectoras, con el fin de restar votos a alguno de los partidos que se presentan en cada comicio, para luego dar lugar a una cadena de favores, puestos y cargos, cuyo fin último es construir algún poder político, sin exponerse de manera directa al escrutinio de las urnas.

Gracias a este tipo de mecanismos, Stefano ha trabajado con el peronismo, luego con Juntos y actualmente forma parte de la gestión del Intendente Golía en el área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Chacabuco.

Cuando me sumé a La Libertad Avanza no conocía a Stefano, ni tampoco su trayectoria y estaba totalmente ajeno a estos detalles que comenté antes, creí en la vocación de cambio que pregonaba, pero luego de las elecciones generales del 22 de octubre descubrí con gran sabor amargo que no era así. Este sabor amargo proviene de las expectativas defraudadas, sumadas al gran esfuerzo personal que implicó para mí ejercer el liderazgo del grupo junto a la confianza depositada en los integrantes, que son dos de los pilares en los que se fundamenta este trabajo.

Por su parte la Concejal Sosa también responde a esta línea interna, como claramente lo manifestó Gonzalo Cabezas en la nota, y esto explica su voto a favor del impuestazo que significó la ordenanza impositiva local, con la que desde nuestro grupo de trabajo nos manifestamos públicamente en contra, conscientes del impacto negativo que era evidente iba a causar en nuestra comunidad de Chacabuco, dado el incremento desproporcionado de las tasas municipales, que golpea fuertemente en los bolsillos de nuestros vecinos.

Esta posición tomada por la Concejal Sosa es contraria a los postulados del máximo referente de La Libertad Avanza, el Presidente Javier Milei, y a las propias consignas que desde nuestro espacio local promovimos y ella también llevó adelante durante la campaña electoral. A la luz de lo acontecido, considero que debería sincerar su posición y eventualmente sumarse al bloque que mejor la identifica y con el que ha mostrado grandes coincidencias ideológicas, porque claramente no encarna las ideas de la libertad. Algún indicio hubo cuando UxP la propuso como vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante, sin haber mediado un diálogo previo al respecto, y más aún quedó en evidencia en la sesión del día de ayer, donde no expresó ningún argumento en defensa de las políticas implementadas por el gobierno nacional, como sí lo hizo con estoicismo Ezequiel Flaco Martínez.

En su momento también deposité una gran confianza en ella, hasta el punto de proponerla como Presidente del Honorable Concejo Deliberante y aunque un Concejal de UxP haya tildado mí actitud como “poco seria” Yo me pregunto: ¿Confiar en las personas es poco serio? ¿O lo que hacen las personas con la confianza que se les da?

El Partido Demócrata (PD), mencionado también en la nota, es el partido político que vertebró el frente electoral La Libertad Avanza. Numerosos miembros y simpatizantes de nuestro espacio, que impulsan con gran fuerza y convicción las ideas de la libertad, están afiliados y además de seguir al Presidente Javier Milei, tienen una gran admiración por la Vicepresidente Victoria Villarruel, quien es Presidente del PD de la Provincia de Buenos y Secretaria del PD Nacional.

Cuando me sumé a liderar el grupo local de La Libertad Avanza lo hice con la intención de aportar a un cambio de la política local, distrital, seccional, y hasta donde pudiera impactar, bajo la premisa de que el Estado deje de cercenar nuestras libertades como ciudadanos, para volver a ser aquel país pujante, de gente bien formada que nunca debimos dejar de ser.

Tal como escribió un referente liberal local hace pocos días en los comentarios de uno de mis posteos en redes sociales: “LLA en PBA tiene un gran trabajo por hacer, producto de los armados y filtraciones decadentes de la campaña y los punteros que se metieron. Deben rajarlos, por la vía que sea, antes de que los espacios locales se conviertan en nuevas unidades básicas o comités radicales con falsa bandera. Al liberalismo ya le pasó en los 90”

Este trabajo para nosotros ya comenzó hace tiempo y quiero dejar en claro que las experiencias que adquirimos nos generaron anticuerpos suficientes para evitar nuevas filtraciones de punteros y oportunistas que, en adelante, deberían quedar expuestos al escrutinio de la sociedad y de las urnas sin espacio para continuar con su vieja práctica de subirse a la imagen de otras personas, para su propio beneficio, porque conciben a la política como un negocio.

José Luis Tedesco