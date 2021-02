Cuestionan autorización de evento

El presidente de la Agrupación Ciclismo Unidos de nuestra ciudad Rubén “Buby” De Laudo cuestionó la autorización dada este fin de semana a una carrera de bicicletas realizada en Cucha Cucha. El representante del ciclismo separó a los organizadores del evento en su enojo, si a quienes autorizaron el evento y que a otros se la han negado, y pide explicaciones a dichas autoridades, “lo único que quiero es que se mida todo con la misma vara, vamos a ser coherentes y prolijos”.

En la entrevista radial el presidente de la Comisión de Ciclismo decía que, “Yo felicito a los chicos por la organización, la idea no es que no se realicen este tipo de eventos, lo que si me parecería correcto es que se mida todo con la misma vara. Yo me entero cuando una persona que tiene servicio de fiestas me llama y me increpa como presidente de la comisión pensando que nosotros organizábamos un evento y que ellos no podían trabajar de lo que hacen habitualmente que son fiestas. Yo le expliqué que comisión de ciclismo no teníamos nada que ver con lo que se hizo en Cucha. Al interiorizarme del tema luego de este llamado me entero que hubo más de 400 inscriptos en la carrera a lo que yo digo, muy bien a quienes lo organizaron como amante del ciclismo, pero ahí hubo más de 1000 personas”.

De Laudo mostró su enojo y descontento por que dicha carrera fue autorizada por el municipio, previo paso por el Concejo Deliberante por el espacio público, “Lo más grave de todo esto no es que se haya hecho el evento, es que está autorizado por el Concejo, yo quiero una explicación de parte del Concejo Deliberante, de los concejales o como se llame, que expliquen quien autorizó, cuando se autorizó esa carrera y se dio el espacio público, ¿está autorizado por el concejo?, es más se pusieron a disposición los móviles de la policía de tránsito. Digo que diferencia hay entre ese evento muy grande a un evento o una juntada que hacen 20,30,40 chicos en una quinta, no te dejan festejar un cumpleaños de un nene, tiene que haber 15 personas y al aire libre. La persona idónea que es el secretario de Salud Ignacio Gastaldi que me explique cuál es la diferencia de una juntada para un cumpleaños y este evento deportivo donde había 1000 personas, quiero que me digan cual es la diferencia, quiero que se sigan haciendo este tipo de eventos y felicito a los organizadores, pero también quiero que me expliquen cómo no pueden trabajar la gente que hace fiestas y otra es como el Concejo Deliberante autoriza un espacio público a personas particulares”

Rubén De Laudo insistió que hubo una cadena de responsabilidades al ser dicha carrera autorizada en medio de la pandemia, “Esto parte desde el delegado de Cucha, ¿porque autoriza?, él está en conocimiento, ¿cuál fue el ofrecimiento o lo que a él le interesó para autorizar esta carrera?, esto es una cadena de funcionarios que le faltaron el respeto a un montón de gente con una desprolijidad increíble, fue desprolijo lo que hicieron, por eso digo que todos los funcionarios que estuvieron al momento de otorgar el permiso deberían dar explicaciones, no a mí que no soy nadie, que le informen a aquellos que hace un año que están sin trabajar, que le informen porque autorizan un evento al aire libre para unos si y para otros no. Yo voy a una confitería con mi mujer y mi hija y me tengo que sentar a un metro y medio de distancia, cuando con ambas estoy todo el día juntos y las mesas están a tres metros de distancia una de otra. Y acá más del 50% de la gente es de afuera de la ciudad. No podemos encontrar un protocolo para que los chicos vuelvan a la escuela y juntamos casi 1000 personas en un evento deportivo, que no está mal, lo vuelvo a repetir, lo único que quiero es que se mida todo con la misma vara, vamos a ser coherentes y prolijos, vamos hacerlo de esta forma para todos iguales”

