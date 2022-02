«De 10 vecinos, 7 no pagan impuestos»

El intendente municipal en una entrevista por Líder habló de varios temas de actualidad, uno de ellos los reclamos del estado de las calles de tierra y de los caminos rurales. Esta cuestión fue criticada por la oposición cuando Juntos aprobó la ordenanza impositiva donde hubo un importante aumento en las tasas municipales, diciendo que no hay una contraprestación que justifique dicho aumento.

El jefe comunal a este planteo dijo, “El gobierno nacional, el gobierno provincial y también el municipal en este país no podemos dejar de mirar que hay una inflación que es cerca del 50%. Las cosas aumentan y el municipio es como una casa, para seguir prestando los servicios el municipio necesita actualizar la tasa, a la inflación, después se va a paritarias y también se debe dar aumentos con la inflación. Si el municipio no se adecúa, es imposible que se puedan prestar los servicios.»

Aiola dio un dato de la cobrabilidad, «en la tasa urbana de nuestra ciudad, hay un porcentaje mínimo que paga los servicios, de 10 solo 3 lo hacen, el 36% del 100%, de 10 vecinos 7 no pagan. El estado no vive del aire, el estado para prestar más servicios necesitamos que los vecinos también colaboren, es un trabajo entre todos, sino es muy complejo, es muy difícil. Uno ve que los vecinos se quejan, se quejan, pero no pagan los impuestos, es importante que en esta comunidad todos colaboremos así estaremos mucho mejor.”