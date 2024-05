Tras más de 30 horas, Diputados dio media sanción a la ley Bases y el paquete fiscal de Milei, por Líder opinó el referente de la Cámpora, el concejal de Unión por la Patria Santiago Carnaghi, el edil analiza punto por punto dicha ley y entre otras cosas dijo, «si vos defendes estas medidas que está tomando el gobierno de Milei deben hacerse cargo de las consecuencias y no hacerse los distraídos. A los vecinos y vecinas los invito a organizarse, en la democracia no es solamente votar sino participar de la vida democrática, los Jubilados y Jubiladas que pudieron jubilarse gracias al plan de pago en solidaridad con aquellos que no van a poder jubilarse, deben organizarse y reclamar, hay ámbitos donde pueden hacerlo y manifestar este descontento»