Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad de política nacional, legislativa local y sobre la apertura de sesiones a nivel local.

Analizando uno de los temas que preocupa a los ediles de la oposición, Zarkovich dijo qué, «habla de un plan integral y dentro del mismo habla del Foro de Seguridad, para mi el Foro de Seguridad atrasa 20 años, creo qué el intendente en materia de seguridad no tiene mucho para hacer o no tiene mucho pensado hacer, se está viendo esta falencia, me quedó sabor a poco lo que tiene pensado hacer en Seguridad y tránsito»

Respecto a las declaraciones de Milei y el pacto de Mayo el edil del PRO dijo, «es genuino, la gente votó un cambio y eso pregona el pacto de mayo. Estoy de acuerdo con el cierre del INADI, con reducir el gasto público; hay organismos que estoy de acuerdo que deben cerrar porque es para tener partidos políticos contenidos ahí adentro»