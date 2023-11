Dialogamos con la profesora Julieta Pederzoli quién estará integrando el gabinete del intendente electo Darío Golía en el área de Cultura. La flamante funcionaria que ya ocupó ese lugar en la gestión Barrientos adelantó en Líder que será subsecretaría y dependerá de Gobierno. Además tendrá a cargo la Escuela de Actividades Culturales y el teatro Italiano. «El gabinete de Golía tendrá sólo 5 secretarías, nosotros vamos a depender de Gobierno, en principio dentro de Cultura estaría el teatro, la Escuela de Actividades Culturales, y Darío está viendo si Derechos Humanos y Turismo también»

A la hora de tomar la decisión a la propuesta la funcionaria dijo que, «la anterior vez fue una experiencia hermosa, a partir de ahí me quedé en el ámbito de la Cultura a través de la Asociación de Amigos de Haroldo Conti estas en contacto con todas las expresiones culturales y además familiarmente participamos de todos los eventos, es un área que he aprendido a querer muchísimo, a respetar muchísimo, me encantó el desafío»