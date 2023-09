Fue inaugurado el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Cayetano

Con un acto que contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue inaugurado hoy el Centro de Atención Primaria de la Salud Dr. René Favaloro, ubicado en el barrio San Cayetano.

Se trata de un centro de salud totalmente nuevo, equipado con ecógrafo y salas de odontología, ginecología y salón de usos múltiples. Una obra en conjunto entre Municipio y Provincia.

El gobernador fue recibido y acompañado en la inauguración por el intendente municipal, Víctor Aiola, además de legisladores provinciales, funcionarios municipales y concejales.

El jefe comunal destacó, en el comienzo de su discurso, la figura del doctor René Favaloro, «un cardiocirujano muy importante a nivel mundial, pero que su actividad excede a esa especialidad, y tiene que ver con algo básico y más profundo que es la medicina social. La medicina que tiene que ver con el ser humano y con lo que lo rodea, el ambiente, la comunidad».

«Pensaba también en Ramón Carrillo –continuó el jefe comunal al recordar al neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista argentino– como actores de la medicina social en nuestro país, ambos coincidían que no puede haber medicina social y justicia social, para qué sirven los avances de la medicina, los de la biotecnología, si esos avances no llegan a cada uno de los vecinos«.

Sobre esta reflexión, Aiola sostuvo que «la importancia de esas palabras hacen de que este centro está determinado exclusivamente para que esos avances lleguen a cada uno de los vecinos».

Por último, Aiola cito a un epidemiólogo ecuatoriano, que dice que «no existen las enfermedades de la pobreza, sino que existen enfermedades de la riqueza post desigualdad, y estos dispositivos vienen a luchar contra la desigualdad».

Posteriormente, el gobernador Kicillof aseguró que hubo «un cambio radical y profundo en la salud pública del barrio y de Chacabuco», y que «este centro viene a hacer el reemplazo de lo que se conocía como la salita de salud».

El nuevo CAPS «va a permitir y asegurar el derecho a la salud de los habitantes de Chacabuco», dijo el Gobernador. «Si uno mira la estructura, viene completamente equipado, es el centro de atención primaria de la salud número 149 que se inaugura en esta gestión, en toda la provincia de Buenos Aires».

Además, destacó la historia clínica digital que se está empleando en la Provincia, como también las instalaciones con que cuenta el CAPS René Favaloro.

«Este es el primer nivel de atención, no podemos más reposar en las capacidades, en las instalaciones de los hospitales, que tienen que ocuparse de la emergencia, de la alta complejidad, y los centros de salud que tienen que estar en los barrios, del seguimiento permanente de la prevención y de la respuesta inmediata a problemas de cualquier tipo de salud que no requieran ni emergencia ni alta complejidad».

«El estado es el que garantiza el derecho a la salud, no en la última instancia, no en la emergencia, sino cotidianamente todos los días, por eso los promotores que recorren, que capacitan, que concientizan, como dijo el Intendente, que me permito citarlo porque hablaba de Carrillo, que esté en discusión el papel del estado».

«Dado que se reconoce y sabemos que hay un gran nivel de desigualdad, una fuerte inequidad, creemos que lo que hay que garantizar desde el estado es la justicia social, que lo que hay que garantizar son los derechos de todos y todas, más allá de donde nacieron, de qué cuna tuvieron, y recién cuando empezamos a garantizar la equidad y la igualdad ahí si empezamos a hablar de la libertad de hacer lo que uno quiere porque si no algunos son demasiado más libres que otros.

Por último, Kicillof destacó la presencia de representantes de distintas fuerzas políticas, asegurando que «hoy estamos aquí porque también, y lo digo, y les agradezco al Intendente y a Darío (Golía) que hayan estado acá dando una muestra de convivencia democrática».