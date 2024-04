Dialogamos con el Lic. Javier Estévez secretario de gobierno del municipio. El funcionario hace un balance de este primeros 4 meses de gestión, de la visita a diferentes ministerios acompañando al intendente en las últimas horas y cómo está la relación con los sindicatos entre otros temas.

En referencia a paritarias el ex concejal dijo, «tenemos diálogo todos los meses con los sindicatos, no acordamos un aumento salarial en el tiempo, nos sentamos todos los meses, hay mucha incertidumbre mes a mes en el país, no sabemos que va a pasar, uno tiene que ser responsable y el mejor aumento es el que se puede pagar, en eso estamos trabajando, tenemos buen diálogo, con responsabilidad y un compromiso de acompañar los valores de la inflación y que esos valores puedan ser elevados al básico, esa consigna no es menor, cosa que no pasaba en otro momento»