La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Chacabuco, Mónica Vita en diálogo con Líder habló de la caída en la compra de medicamentos, la atención de mutuales y la situación con el DNU en la actualidad, «hay muchos frentes hoy para los farmacéuticos. Respecto al DNU hubo un primer rechazo y se va a seguir apelando, en Provincia de Buenos Aires seguimos con la ley vigente, es la que no se permite la venta de medicamentos fuera de la farmacia»

Vita además dijo que hoy el que tiene PAMI, «y tiene que pagar diferencia se le hace muy complicado, creo que se va hacer muy difícil»

«Yo soy muy positiva en mi apreciación pero es cierto que las ventas cayeron como también me cuesta mucho comprar medicamentos, ya no me manejo con el stock que tenía 6 meses atrás, la forma de trabajo y la forma de pago no son las mismas, se acortaron los plazos que nos daban las droguerías»