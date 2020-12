“Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice”

El intendente Municipal Víctor Aiola habló en vísperas de Navidad con FM Líder de varios temas de actualidad, analizó su gestión en un año atípico dentro de una pandemia mundial, respondió a las críticas y cuestionamientos hacia su persona al expresarse sobre la vacuna Rusa, tuvo un párrafo para los empleados municipales y las extensas paritarias , sobre cambios en el gabinete, le respondió a Ricardo Ciminelli y a Martín Carnaghi, sobre la baja presión de agua y de las fiestas clandestinas entre otros temas.

En el comienzo de la charla el jefe comunal dijo que, “Fue un año difícil, yo digo con tiempo suspendido, nada de lo que habíamos vivido en nuestras vidas fue como esto, algo distinto, donde por un lado tuvimos que tratar de convivir con un virus del que conocíamos poco y por otro lado nos dimos cuenta de aquellas cosas, pequeñas cosas que son tan importantes y que uno a veces lo toma como algo natural, besar a nuestros padres, abrazar a un alumnos, a un paciente, saludar con un beso, comer un asado juntos, esas cosas que perdimos este año, nos dimos cuenta de lo importante de estas cosas, lo importante que es el contacto con el otro, nos dimos cuenta que Chacabuco somos un gran equipo, obviamente como una gran familia uno a veces se enoja, pelea, discute, pero entre todos pudimos salir adelante, seguimos con la pandemia, seguimos con el Covid pero seguimos trabajando todos juntos los Chacabuquenses para que tenga el menor impacto posible, yo tengo palabras de agradecimiento para toda la comunidad que me han acompañado en estos momentos difíciles y que no conocíamos”

Al analizar la situación actual el intendente Aiola dijo que, “a veces me da mucha tristeza ver cuando doy una vuelta por la ciudad, hablando sin tapabocas, no mantienen la distancia, se juntan, hacen fiestas, y esto termina redundando en cierta cantidad de casos, mayor de gente internada, mayor cantidad de gente en terapia intensiva y mayor cantidad de fallecidos, eso es lo que no queremos, hay que ser muy responsable, y la responsabilidad el estado la tiene en la concientización, en el control, pero la mayor parte pasa por la responsabilidad individual. Hay un gran porcentaje de la población que hace las cosas bien, y no tenemos que hacer que ese pequeño porcentaje que hacen las cosas mal ponga en riesgo el sistema de salud y la salud del resto de la población”

Cuando se le consultó si estaba arrepentido de algunas determinaciones dentro de la pandemia, Aiola dijo, “Uno cuando gobierna tiene que hacer lo que está convencido y que tiene sustento científico y sentido común, por eso yo lo de las fiestas estaba en desacuerdo, porque si estamos diciendo que los vecinos se pueden juntar hasta 15 convivientes, que el conviviente tiene que ser responsable cuando va a comer en navidad o año nuevo con la familia, como por otro lado vamos a estar habilitando una fiesta con 200 personas que no se conocen, hay algo que estaba mal, era cuestión de sentido común”

Sobre esta misma cuestionó el intendente en la entrevista radial fue más allá y recordó lo que sucedió con el velatorio de Maradona, “como le vamos a decir a la gente que se quede adentro durante estos 9 meses e hicimos el velorio de Maradona con un millón de personas en la Casa Rosada, esas idas y vueltas, cuando lo digo a muchos lo pone nervioso, pero es que luchan con su propia impotencia y con el populismo, ¿qué es el populismo?, es decirle a la gente todo lo que quieren escuchar, pero eso es como alimentar a un león en el fondo de tu casa, mientras vos les das de comer el león te mira con ojitos de contento, el día que le dijiste que no a algo te termina comiendo la mano, esto es lo mismo, si vos a la gente en el populismo, le das, le das, le das, le das lo que la gente quiere, el día que haya un montón de casos, el día que haya un montón de gente fallecida por el Covid, te van a decir, pero vos no te cuidaste, vos todo lo que te pedía me decías que sí, entonces el responsable es quien gobierna, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, hay que tener analizada las cosas, cuando le prometes algo a la gente tiene que tener un sustento, desde lo científico, del sentido común, de las estadísticas, es muy fácil hablar y criticar, nosotros tratamos de decirle al vecino la realidad, porque si uno quiere tener esa relación con el vecino sincera, hay veces que le tenes que decir cosas que le van a gustar y otras que no le van a gustar, por ahí se va a enojar, pero cuando pasa el tiempo y analice las cosas, posiblemente se va a dar cuenta que estábamos por el camino correcto, que el intendente se puede equivocar, que podemos cometer errores, y está bien que los vecinos nos marquen esos errores”

