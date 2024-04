La referente sindical de ATE Agrupación Verde y Blanca, Julia Quiroz en diálogo con Líder habló de la actualidad del empleado municipal, de la participación de los gremios en la reuniones laborales, cómo así también dejó su postura por los despidos de empleados estatales a nivel nacional. En el arranque de la entrevista radial la dirigente manifestó qué, «venimos con un año complicado más allá que la complicación no es de ahora, el empleado municipal viene perdiendo salario hace ya unos años atrás»

«Hoy los compañeros de Nación son los que están sufriendo la política de Milei, la solidaridad ante todo, cosa que a nivel local no vemos con los sindicatos que nos representan, hoy nos gobierna un tipo perverso que destruyó a la clase trabajadora»

Quiroz además dijo que a nivel local, «nuestro pensamiento fue siempre el mismo, creo que acá las cosas hay que contarlas tal son, sólo se cuenta una sola parte de la película y lo que le conviene a cada uno, a los compañeros y las compañeras hay que decirles la verdad. Nosotros veníamos de un salario en el 2015 por encima de la línea de la pobreza y en los últimos 8 años de Aiola quedamos debajo un 50%, fueron arreglos lamentables, aumentos pagados en cuotas, eso estaba bien, nadie protestaba, los únicos éramos los de nuestra agrupación y hoy cuando veo rasgarse las vestiduras de que Chacabuco tiene el mejor básico de toda la Provincia, a los empleados municipales no le interesa eso, no sé si es el mejor, eso no alcanza, que no vengan a decir que 200 mil pesos en un básico es el mejor salario de la Provincia, se están riendo del laburante, y esto se llevó adelante con la complicidad del ex intendente Aiola y el sindicato, los sindicatos son los que arreglan los montos y las formas, contemos las cosas como son»