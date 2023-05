Inclusión educativa: Charla de Silvana Corso

Esta tarde, en el Teatro Italiano, tuvo lugar la charla Inclusión educativa: las barreras como oportunidad, organizada por las áreas municipales de Discapacidad y Educación. De la misma participó el intendente municipal. Víctor Aiola, quien estuvo acompañado por la secretaría de Cultura, Celina Felice, y la directora de Educación, Silvia Dell Oso. La charla estuvo a cargo de la conferencista profesora Silvana Corso, especialista Superior Universitaria en Intervención Educativa ante Trastornos del Aprendizaje y en Estrategias de Inclusión Educativa, quien fue felicitada por el jefe comunal en el inicio de su discurso ante una sala colmada.

«La familia no estaba preparada, los amigos, la escuela, el barrio no estaba preparado. Tener un hijo con discapacidad era algo anormal», comentó Aiola al hablar de su propia experiencia con un familiar con síndrome de Down, «Eran épocas difíciles (en los setenta), había una mirada que era toralmente de diferenciar, lo sano de lo normal, de lo distinto. Después vino una etapa más biología, más médica, donde se consideraba a la persona con discapacidad con déficit estático», agregó.

«Finalmente, en la década del noventa empieza una nueva visión de la discapacidad que tiene que ver con la normalización, con entender la multiplicidad; romper esa barrera que se pensaba que aquel que había nacido con una discapacidad le marcaba el camino para toda la vida», redondeó el intendente. redondeó el intendente. Aiola señaló que la escuela es el único lugar que trabajando con esa discapacidad, con esa multiplicidad, «podemos hacer que la sociedad cambie y tener una sociedad mucho mejor. Antes el niño que tenía que ser incluido, el problema es que tenía que ser incluido dentro del establecimiento, hoy gracias al trabajo de muchas personas como Silvana (Corso), es una mirada totalmente distinta, es la comunidad educativa la que tiene que adaptarse para darle todo lo que necesita a esa multiplicidad».

«Cuando ves a un niño incluido, como juega con sus compañeritos, las barreras en los niños se evaporan. Cuando esos niños crezcan y vivan en comunidad, va a ser que cuando vean a un niño con una discapacidad les resulte totalmente normal y conozcan como tratarlos y acompañarlos», resaltó el jefe comunal. resaltó el jefe comunal. Por su parte, Silvana Corso comentó que esta charla es «para sensibilizar, reconocer las barreras que es lo que se suele escuchar en el país y en el mundo en cuanto a necesidades de recursos, de formación y eso es siempre la traba para que hoy todavía sigamos hablando de un tema que es ley desde el 2006 y que no debería ser de una convocatoria como esta». «Mi propuesta es ver en esas barreras oportunidades para la transformación», aseguró.

Seguidamente, agregó que «el mensaje también tiene que ver con ponerse en el lugar de la familia. Trabajo mucho esto con los docentes, de traer la voz de la familia y de generar empatía».

«La representación de que tiene la discapacidad es la gran barrera para hacer posible la inclusión, todo lo demás son excusas, pero no son barreras reales, porque se puede hacer, sino, no podría yo mostrar como se hace, como se dice y como se sigue sosteniendo en distintas escuelas», aseguró la profesional y finalizó diciendo que «si no hay sensibilidad hacia el otro es imposible hacer un cambio».