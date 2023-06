Juegos Bonaerenses 2023: Etapa local – Cuarta semana

Se desarrolló la cuarta semana de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2023. En categoría Juveniles se disputaron las disciplinas de pádel y fútbol playa. En mayores truco, truco intergeneracional y pádel.

En ese marco, el director de Deportes, Alberto Manstantuono, realizó un repaso por los deportes disputados. «Ya nos quedan dos semanas nada más de torneos, la semana que viene vamos a tener bádminton más el fútbol playa también que nos queda algo, y ya la última semana nos va a quedar todo lo que es el básquet 5 vs 5, y el básquet 3 por 3; así que bueno, contentos que ya vamos a finalizar la etapa local, y ya los primeros días de julio vamos a arrancar con la etapa regional», expresó.

El viernes pasado, Mastantuono participó de una reunión que se realizó en General Pintos, donde asistieron representantes de los 12 Municipios de la Región 9; donde se entregó el fixture de todos los deportes de la etapa regional.

Chacabuco será sede de handball femenino, hockey femenino, tenis masculino, rugby, básquet femenino, y fútbol 11 femenino.

CLASIFICADOS JUVENILES

PÁDEL

SUB 14 FEM: 58425 – TOLEDO LOLA – GIOIA RENATA

SUB 18 FEM: 71855 – JACOBS AMPARO – LUIS LARA

SUB 14 MASC: 109468 – SANTANDER GALO – MILLÁN FRANCISCO

SUB 16 MASC: 17396 – TORRES SAMUEL – OLMEDO AGUSTINA

SUB 18 MASC: 17495 – FELICE BAUTISTA – DASSO LUCIANO

UNIVERSITARIOS: 103616 – PETRUCHELLI LEONARDO – PEREYRA MAGALLANES BRIAN



FÚTBOL PLAYA

SUB 14 MASC: ESCUELA MANUEL BELGRANO

SUB 16 MASC LIBRE: 32544 – DT: MARISA GIMÉNEZ

SUB 18 FEM LIBRE: 52078 – DT: FERRARO DELFINA

CLASIFICADOS MAYORES



TRUCO

ALISANDRO PABLO – GATTI RICARDO (O’HIGGINS)

TRUCO INTERGENERACIONAL

MOLINARI RAÚL – PONCE FRANCO (RAWSON)

PÁDEL

GOMEZ ALBERTO – STAMPONI GUSTAVO