Juegos Bonaerenses 2023: Etapa local Deportes y Cultura

Este lunes comenzó la etapa Cultural local de los Juegos Bonaerenses 2023 y durante la semana se desarrollaron las disciplinas cocina, escenario, artes plásticas y literatura con sus respectivas categorías.

Mariela Simone, directora de Cultura, realizó un balance positivo de la primera semana de competencia, al destacar que las inscripciones superaron a las del año pasado. «En muchas disciplinas, que el año pasado habían quedado desiertas, este año llevamos concursantes», comentó en relación con la etapa regional que tendrá lugar entre el 18 y el 22 de agosto.

CLASIFICADOS CULTURA

COCINA

Plato principal Sub 15. Ganadora: PAULINA PEPE

Postre Sub 15. Ganador: FRANCISCO VELECHE.

Plato principal Sub 18. Ganador: ALEJO VENTRE

ESCENARIO

Música Rock. Ganadores: BIANCA AMADE, GUADALUPE CORREA, LUCIA ROSSETTI, HASSAN AYLUK, GINO RUBINO.

Narración Oral PCD. Ganadora: NADIA MONTES.

Danza Teatro PCD. Ganadores de Centro de Día: VERONICA MOLINA, MARIA DE LOS ANGELES GARCIA, FERNANDA DALUISIO, BALTAZAR PERRAUD, ANABELLA CORDABA.

Danza Folclóricas PCD. Ganadores de Aprid: NADIA MONTES Y NAHUEL AQUINO.

Freestyle Rap. Ganador: BRUNO CEBALLOS

Solista Vocal Sub 18. Ganadora: ZANIER JOSEFINA

Solista Vocal Universitario. Ganadora: MILAGRO PRIETO

Solista Vocal Adultos Mayores. Ganador: ARNOLDO RUBINO

Teatro Juveniles. Ganadoras: LEA BETTOLLI FERNANDEZ, MACARENA DAYRAUT, MARIA VICTORIA JUANES, VICTORIA GUALTIERI OLMOS, ORNELLA GIRINO

ARTES PLÁSTICAS

Pintura PCD. Ganador: FARIAS ANDRES

Dibujo PCD. Ganador: LIMA SANTINO

Pintura sub 15. Ganadora: ZIRR TANIA

Pintura adultos mayores. Ganadora: GUZMAN MIRYAM

Mural. Ganadores: ARGUELLO, JUAN CRUZ Y IAN GALVAN

Dibujo Sub 15. Ganadora: FORTI, ORNELLA

Dibujo adultos mayores. Ganador: FIERRO ALFREDO

Dibujo Sub 18. Ganadora: FIERRO, MARIA SOL.

Fotografías PCD. Ganadora: MONTOYA, MILAGROS

Fotografía juveniles. Ganadora: GONZALEZ, ALMA

Fotografía universitario. Ganadora: CIERI, ANNA



LITERATURA

Poesía adultos mayores. Ganadora: OTEIZA, ADELMA

Cuento adultos mayores. Ganadora: FORTI, ZULMA

Cuento sub 15. Ganadora: ANAYA ORTELANO, FRANCHESCA

Poesía Sub 15. Ganador: RAMIREZ, MIA

Cuento Sub 18. Ganador: PANNUNCIO AGUSTIN

Poesía Sub 18. Ganador: FELLAY DE LUCCA, AYMARA