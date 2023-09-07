Juegos Bonaerenses 2023: Listado de los clasificados a la final provincial en Mar del Plata

El director de Deportes, Alberto Mastantuono, indicó que se están ultimando los detalles de hospedaje y transporte para la delegación que representará a Chacabuco en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023 en Mar del Plata, a disputarse del 15 al 20 de septiembre.
CLASIFICADOS FINAL PROVINCIAL DEPORTES
AJEDREZ
SUB 16 FEM: ROSS LUCIA – DT RAFAEL STEFANO
ATLETISMO
MIGLIAVACCA NATASHA – DT ARMENDARIZ MARIELA
JUDO
SUB 14: MICCUSSI DANTE / SANCHEZ MICHAEL – DT LITARDO GABRIEL
FÚTBOL TENIS
SUB 15 MASC: CENTENO ALBANO / PONCE GABRIEL – DT GIMENEZ MARISA
L.O.L (JUEGOS ELECTRÓNICOS)
13 + MIXTO: BELLO BENITO / FARIAS LAUTARO / SCHETTINO RAMIRO / ZERDA
FRANZO / ROJAS FEDERICO
ADULTOS MAYORES
TRUCO
ALISANDRO PABLO – GATTI RICARDO
TRUCO INTERGENERACIONAL
DEROSA JUAN MARCOS – RINALDI LUIS
NATACION
FEROLDI GUILLERMO
BASQUET BSSR
HERRERA MELANI / TABARES ELENA / MATEO JORGE – DT VICTORIA CUOZZO
FUTBOL PC +16 MASCULINO
MARTINEZ MAXIMILIANO / FERNANDEZ JOAQUIN / LOBATO ALAN / ESCALERA
SERGIO/ NOGUERA RICHARD BERNARDINO / LAGOMARSINO FEDERICO – DT BERTI
DAMIAN
FUTBOL PC +16 FEMENINO
LOZANO JAQUELINA / MALDONADO MARILYN / MUHAPE SOL / CORREA LETICIA /
VERA NICOLE
TENIS DE MESA PCD
SUB 18 MASC: NANNI MANUEL / MAS 19 FEM: TROMPINO ANA CLARA – DT BERTI
DAMIÁN
FUTBOL DISCAP INTELECTUAL MASC + 17
TORRES MIGUEL / TORRES LAUTARO / TORRES AGUSTIN / CASIMIRO LAURATO /
DOLINSKY BRANDON / BISCOTTI NICOLAS / PETROSINI ESTEBAN
FUTBOL DISCAP INTELECTUAL FEM + 17
VEDOYA MERCEDES / LOUREYRO MICAELA / MARTINES MICAELA / MARINI NICOLE /
LOBATO MARILYN / FADEL KAREN / SÁNCHEZ CANDELA – DT UNSAIN BERNARDO
FUTBOL DISCP INT. UNICO FEM
CHILANO PRISCILA / LLANOS CARABAJAL NAHIR / FADEL ABIGAIL / SARRIA TANIA /
MENDOZA MILAGROS / SALAS MORENA / URBIETA PRISCILA – DT BARZOLA TOMAS
BONAERENSES EN CARRERA
SUB 18 FEM: PÉREZ DOLORES
SUB 18 MASC: YACONIANI TOMÁS
UNIVER. MASC : CHARI EMILIANO
UNIVERS FEM: YACONIANI SARA
UNICA MASC: CASTRO JUAN CARLOS
UNICA FEM: VALENCIA NANCY
BEACH VOLEY
SUB 18 FEM: BAZZANO DELFINA /CIERI ANTONELLA – DT OCARIZ FERNANDO
BASQUET 5VS5
SUB 17 FEM: FERRARI MARTINA / DELMENICO FRANCINA / CAVIGLIA EMA / DI PIERO
MORENA / BETTOLI EMILIA / VISCOVIC MARGARITA / BONAFINE SARA / MORENA
BADEL ABRIL / ESNAOLA MARGARITA – DT BUSTOS CLAUDIA
RUGBY
ABELARDE BAUTISTA / BIANCHI ALFONSO / MAZZOLINI JORGE ROGELI / PEREZ JESUS /SOFIA LORENZO / TINTORELLI FRANCISCO / DANDREA THIAGO / DELAUDO SANTINO /
MAGGI JERONIMO / TURATI VARELA SANTINO / AGOSTI JOAQUIN / ABELEYRA
FAUSTINO / ABELEYRA VALENTINO / RECONDO AGUSTINA / POZZO PEDRO / ZAMUTO
VALENTINO / GUILIANO FORTI / ZANIER BAUTISTA / FERRER MÁXIMO / MAZZOLINI
JORGE PEDRO / DALETO FRANCISCO – DT PIZZIO RUBÉN
ATLETISMO PCD
TORRES THIAGO / SARRIA TANIA / VIDAL FRANCISCO / ESPINDOLA VALENTINA /
LOZANO YAQUELINA / ARDILES JONATHAN / FERRARI NABIL / DI PIERO JERONIMO /
MORTH ZOE / CORREA LETICIA / ZURITA NOBERTO
BOCCIA
ANSOLA CLARA
NATACION PCD
GONZALO VELARDI
NATACIÓN
SUB 14 MASC: 50 MT5S LIBRE – BONINO PABLO
100 MTS ESPALDA – CIANCIO SQUILIARI MARTINIANO
SUB 16 FEM: 100 MTS MARIPOSA – BERTACHINI SOFIA
SUB 16 MASC: 100 MTS MARIPOSA – MINCHILLI JONATHAN
200 MTS LIBRE – BELARDI BLAS
SUB 18 FEM: 200 MTS LIBRE GRAIZARO DOLORES
100 MTS LIBRE – RUBINO ANA
SUB 18 MASC: 100 MTS LIBRE – CHIARELLA FRANCO
100 MTS ESPALDA – PORTA FELIPE
UNIVERSITARIO: – 100 MTS ESPALDA MANZI ANDRES
DT ROSSI ELIANA – ORSINI ALBERTO
ACUATLON
SUB 16: LEONARDO MANZI -DT NAYA FRANCO
PADEL
SUB 14 FEM: TOLEDO LOLA / GIOIA RENATA – DT ROIG MAHIA
SUB 18 FEM: JACOBS AMPARO – LUIS LARA – DT DUARTE AUGUSTO
FUTBOL 11 SUB 14 MASCULINO
LASTRA BALTAZAR / MARINO FELIPE / CABALIERI SANTINO / ABELEYRA FRANCISCO /
GUILLIGAN BENJAMIN / ROJAS FERMIN / RIGHETTI FELIPE / MARTINEZ AGUSTIN /
GROSSI ALEJO / MASPOLI JUAN / PRIANO IGNACIO / TROTTA BENICIO / GOLIA MATEO
/ ZANAZZI FRANCISCO / DE VIRGILIS SANTIAGO / CORIA JUAN MANUEL – DT MELO
ROCIO
BADMINTON SINGLE SUB 14
MIRKO GONZALEZ – DT MALAVOLTA DALMIRO
PELOTA
SUB 14: BARRALES LEANDRO / HOARE ALVARO – DT HOARE FERNANDO
FUTBOL PLAYA SUB 18 MASC
LEVATO CONRADO / TAMBURELLI RAMIRO / GONZALEZ MANUEL / BELARDE BERNABE
/ LEYS LEONEL / RUBINO FEDERICO / FRONTERA JUAN IGNACIO / VERDIE MATEO – DT
LEVATO LAZARO
BASQUET 3X3
SUB 18: ZAMBELLI ELINA / VALENTE PALOMA / LUCHESSI PALOMA / BADEL ABRIL – DT
ENZO CAMERA
BASQUET 3X3
UNIVERSITARIAS: WITTING NATALIA / ESCHEFINO LUDMILA / ZOTARELLI JULIETA /
CASTELARI LUISINA – DT ZOTARELLI AGUSTIN
FUTBOL 7 MIXTO
URRUCHUA LUZ / URRUCHUA BENJAMIN / BARRAGAN VIOLETA / CECI TIHAGO / CORDONE
PEDRO / GABRIELLI GENARO / MALASPADA BRISA / ZANOTTI MARIA INES / LEYS
CONSTANTINO / BONIFASINI LARA – DT RAVETTA JUAN IGNACIO
CLASIFICADOS FINAL PROVINCIAL CULTURA
NARRACIÓN ORAL PCD
NORBERTO ZURITA
FOTOGRAFÍA UNIVERSITARIO
ANNA CIERI
MÚSICA ROCK
AMADÉ BIANCA, ROSSETTI LUCÍA, AYLUK HASSAN Y RUBINO GINO – PROFESOR
ANDRÉS AMADÉ
POSTRE SUB 15
VELECHE FRANCISCO