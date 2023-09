Juegos Bonaerenses 2023: Listado de los clasificados a la final provincial en Mar del Plata

El director de Deportes, Alberto Mastantuono, indicó que se están ultimando los detalles de hospedaje y transporte para la delegación que representará a Chacabuco en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023 en Mar del Plata, a disputarse del 15 al 20 de septiembre.

La semana que viene tendrá lugar la charla general informativa y entrega de indumentaria en el Polideportivo Municipal .

«Se va a llevar una delegación de 250 personas, casi igual que el año pasado, así que la verdad que muy contento, llevamos muchos deportes, es variado; llevamos fútbol 11, fútbol playa, beach voley, pádel, pelota, juegos electrónicos, natación, atletismo, básquet sobre silla de ruedas, así que la verdad que es mucho el deporte que vamos a tener compitiendo en la ciudad de Mar del Plata», expresó Mastantuono.

La delegación partirá de Chacabuco el jueves 14 de septiembre a la noche.

Asimismo, indicó que el balance, tanto en etapa local y regional, fue positivo, «no tuvimos ningún inconveniente en ninguna de todas las etapas que tuvimos, así que agradecerle a todos los deportistas y también a los profes y técnicos que nos han acompañado, y un agradecimiento también a todos los profes de la Dirección de Deportes.

CLASIFICADOS FINAL PROVINCIAL DEPORTES

AJEDREZ

 SUB 16 FEM: ROSS LUCIA – DT RAFAEL STEFANO

ATLETISMO

 MIGLIAVACCA NATASHA – DT ARMENDARIZ MARIELA

JUDO

 SUB 14: MICCUSSI DANTE / SANCHEZ MICHAEL – DT LITARDO GABRIEL

FÚTBOL TENIS

 SUB 15 MASC: CENTENO ALBANO / PONCE GABRIEL – DT GIMENEZ MARISA

L.O.L (JUEGOS ELECTRÓNICOS)

 13 + MIXTO: BELLO BENITO / FARIAS LAUTARO / SCHETTINO RAMIRO / ZERDA

FRANZO / ROJAS FEDERICO

ADULTOS MAYORES

TRUCO

 ALISANDRO PABLO – GATTI RICARDO

TRUCO INTERGENERACIONAL

 DEROSA JUAN MARCOS – RINALDI LUIS

NATACION

 FEROLDI GUILLERMO

BASQUET BSSR

 HERRERA MELANI / TABARES ELENA / MATEO JORGE – DT VICTORIA CUOZZO

FUTBOL PC +16 MASCULINO

 MARTINEZ MAXIMILIANO / FERNANDEZ JOAQUIN / LOBATO ALAN / ESCALERA

SERGIO/ NOGUERA RICHARD BERNARDINO / LAGOMARSINO FEDERICO – DT BERTI

DAMIAN

FUTBOL PC +16 FEMENINO

 LOZANO JAQUELINA / MALDONADO MARILYN / MUHAPE SOL / CORREA LETICIA /

VERA NICOLE

TENIS DE MESA PCD

 SUB 18 MASC: NANNI MANUEL / MAS 19 FEM: TROMPINO ANA CLARA – DT BERTI

DAMIÁN

FUTBOL DISCAP INTELECTUAL MASC + 17

 TORRES MIGUEL / TORRES LAUTARO / TORRES AGUSTIN / CASIMIRO LAURATO /

DOLINSKY BRANDON / BISCOTTI NICOLAS / PETROSINI ESTEBAN

FUTBOL DISCAP INTELECTUAL FEM + 17

 VEDOYA MERCEDES / LOUREYRO MICAELA / MARTINES MICAELA / MARINI NICOLE /

LOBATO MARILYN / FADEL KAREN / SÁNCHEZ CANDELA – DT UNSAIN BERNARDO

FUTBOL DISCP INT. UNICO FEM

 CHILANO PRISCILA / LLANOS CARABAJAL NAHIR / FADEL ABIGAIL / SARRIA TANIA /

MENDOZA MILAGROS / SALAS MORENA / URBIETA PRISCILA – DT BARZOLA TOMAS

BONAERENSES EN CARRERA

 SUB 18 FEM: PÉREZ DOLORES

 SUB 18 MASC: YACONIANI TOMÁS

 UNIVER. MASC : CHARI EMILIANO

 UNIVERS FEM: YACONIANI SARA

 UNICA MASC: CASTRO JUAN CARLOS

 UNICA FEM: VALENCIA NANCY

BEACH VOLEY

 SUB 18 FEM: BAZZANO DELFINA /CIERI ANTONELLA – DT OCARIZ FERNANDO

BASQUET 5VS5

 SUB 17 FEM: FERRARI MARTINA / DELMENICO FRANCINA / CAVIGLIA EMA / DI PIERO

MORENA / BETTOLI EMILIA / VISCOVIC MARGARITA / BONAFINE SARA / MORENA

BADEL ABRIL / ESNAOLA MARGARITA – DT BUSTOS CLAUDIA

RUGBY

 ABELARDE BAUTISTA / BIANCHI ALFONSO / MAZZOLINI JORGE ROGELI / PEREZ JESUS /SOFIA LORENZO / TINTORELLI FRANCISCO / DANDREA THIAGO / DELAUDO SANTINO /

MAGGI JERONIMO / TURATI VARELA SANTINO / AGOSTI JOAQUIN / ABELEYRA

FAUSTINO / ABELEYRA VALENTINO / RECONDO AGUSTINA / POZZO PEDRO / ZAMUTO

VALENTINO / GUILIANO FORTI / ZANIER BAUTISTA / FERRER MÁXIMO / MAZZOLINI

JORGE PEDRO / DALETO FRANCISCO – DT PIZZIO RUBÉN

ATLETISMO PCD

 TORRES THIAGO / SARRIA TANIA / VIDAL FRANCISCO / ESPINDOLA VALENTINA /

LOZANO YAQUELINA / ARDILES JONATHAN / FERRARI NABIL / DI PIERO JERONIMO /

MORTH ZOE / CORREA LETICIA / ZURITA NOBERTO

BOCCIA

 ANSOLA CLARA

NATACION PCD

 GONZALO VELARDI

NATACIÓN

 SUB 14 MASC: 50 MT5S LIBRE – BONINO PABLO

 100 MTS ESPALDA – CIANCIO SQUILIARI MARTINIANO

 SUB 16 FEM: 100 MTS MARIPOSA – BERTACHINI SOFIA

 SUB 16 MASC: 100 MTS MARIPOSA – MINCHILLI JONATHAN

 200 MTS LIBRE – BELARDI BLAS

 SUB 18 FEM: 200 MTS LIBRE GRAIZARO DOLORES

 100 MTS LIBRE – RUBINO ANA

 SUB 18 MASC: 100 MTS LIBRE – CHIARELLA FRANCO

 100 MTS ESPALDA – PORTA FELIPE

 UNIVERSITARIO: – 100 MTS ESPALDA MANZI ANDRES

 DT ROSSI ELIANA – ORSINI ALBERTO

ACUATLON

 SUB 16: LEONARDO MANZI -DT NAYA FRANCO

PADEL

 SUB 14 FEM: TOLEDO LOLA / GIOIA RENATA – DT ROIG MAHIA

 SUB 18 FEM: JACOBS AMPARO – LUIS LARA – DT DUARTE AUGUSTO

FUTBOL 11 SUB 14 MASCULINO

 LASTRA BALTAZAR / MARINO FELIPE / CABALIERI SANTINO / ABELEYRA FRANCISCO /

GUILLIGAN BENJAMIN / ROJAS FERMIN / RIGHETTI FELIPE / MARTINEZ AGUSTIN /

GROSSI ALEJO / MASPOLI JUAN / PRIANO IGNACIO / TROTTA BENICIO / GOLIA MATEO

/ ZANAZZI FRANCISCO / DE VIRGILIS SANTIAGO / CORIA JUAN MANUEL – DT MELO

ROCIO

BADMINTON SINGLE SUB 14

 MIRKO GONZALEZ – DT MALAVOLTA DALMIRO

PELOTA

 SUB 14: BARRALES LEANDRO / HOARE ALVARO – DT HOARE FERNANDO

FUTBOL PLAYA SUB 18 MASC

 LEVATO CONRADO / TAMBURELLI RAMIRO / GONZALEZ MANUEL / BELARDE BERNABE

/ LEYS LEONEL / RUBINO FEDERICO / FRONTERA JUAN IGNACIO / VERDIE MATEO – DT

LEVATO LAZARO

BASQUET 3X3

 SUB 18: ZAMBELLI ELINA / VALENTE PALOMA / LUCHESSI PALOMA / BADEL ABRIL – DT

ENZO CAMERA

BASQUET 3X3

 UNIVERSITARIAS: WITTING NATALIA / ESCHEFINO LUDMILA / ZOTARELLI JULIETA /

CASTELARI LUISINA – DT ZOTARELLI AGUSTIN

FUTBOL 7 MIXTO

URRUCHUA LUZ / URRUCHUA BENJAMIN / BARRAGAN VIOLETA / CECI TIHAGO / CORDONE

PEDRO / GABRIELLI GENARO / MALASPADA BRISA / ZANOTTI MARIA INES / LEYS

CONSTANTINO / BONIFASINI LARA – DT RAVETTA JUAN IGNACIO

CLASIFICADOS FINAL PROVINCIAL CULTURA

NARRACIÓN ORAL PCD

 NORBERTO ZURITA

FOTOGRAFÍA UNIVERSITARIO

 ANNA CIERI

MÚSICA ROCK

 AMADÉ BIANCA, ROSSETTI LUCÍA, AYLUK HASSAN Y RUBINO GINO – PROFESOR

ANDRÉS AMADÉ

POSTRE SUB 15

 VELECHE FRANCISCO