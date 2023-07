Juegos Bonaerenses 2023: última semana de la etapa loca

Se cumplió la última semana de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2023. Este próximo lunes 3 de julio inicia la etapa regional donde participarán cerca de 750 deportistas en juveniles y 100 en categoría mayores. Chacabuco será anfitrión del hockey femenino sub 18 en el Club Porteño. En Junín nos representarán en tenis de mesa y ajedrez.

En la sexta semana de competencia en categoría Juveniles se desarrollaron las siguientes disciplinas natación, básquet 5 vs 5, básquet 3 vs 3 y tenis de mesa. En mayores, lotería.

En ese marco, el director de Deportes, Alberto Mastantuono, expresó «contentos que pudimos concluir sin ningún inconveniente en la etapa local» y agradeció a los deportistas, profesores y técnicos.

CLASIFICADOS JUVENILES

BÁSQUET 3 VS 3

SUB 14 MASC: 24302 – DT ZOTARELLI AGUSTIN

SUB 14 FEM: – 57309 – DT BUSTOS CLAUDIA

SUB 16 MASC: – 59209 – DT ZOTARELLI AGUSTIN

SUB 16 FEM: – 57332 – DT BUSTOS CLAUDIA

SUB 18 MASC: 71838 – DT CAMERA ENZO

SUB 18 FEM: – 57359 – DT CLAUDIA BUSTOS

UNIVERSITARIO FEM: 59249 – DT ZOTARELLI AGUSTIN



TENIS DE MESA

SUB 14: 51040 – ROZZA ENZO

SUB16: 77644 – MARTINEZ GONZALO (RAWSON)

SUB: 18 17257 – GALANTE ENZO



CLASIFICADOS MAYORES

LOTERÍA

ANAHÍ PAPINI (RAWSON)

Seguidamente comentóLa final provincial en Mar del Plata tendrá lugar la semana del 15 al 20 de septiembre.