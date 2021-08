«La biblioteca nunca se cerró»

El director de Cultura Dr. Gustavo Ventimiglia habló de las actividades a realizar desde el área y anunció el final del programa «Vení a Cantar». Además el funcionario salió al cruce sobre versiones que decían que la biblioteca estaba cerrada y no podían acceder los vecinos, «yo estoy todos los días en Cultura y la Biblioteca Leopoldo Marechal estuvo cerrada, nunca se cerró, al tener un patio al aire libre permitamos que la gente ingrese».

«Hay vecinos que quieren entrar a la Casa de la Cultura sin barbijo, entrar a cualquier hora, con mucha libertad y se expresan en las redes pero no es lo que suma para construir en una sociedad en democracia, estamos atentos a la necesidad de todos, y a veces molesta estos comentarios que no son reales porque la gente de la biblioteca trabaja con mucho cariño, le dedica un montón de horas, están de las 7 de la mañana hasta las 18 horas de lunes a viernes, y cuando la pandemia no nos dejaba hacer nada, la gente de la biblioteca estuvo ordenando y llamando a socios, ahora que algunas personas se expresen con mentiras es muy injusto. A veces como sociedad nos manejamos de manera injusta, no importa el color político para avanzar, para crecer, nos tenemos que comportar como verdaderos ciudadanos, no anónimamente poner cualquier cosa sin razonar nada»