Se realiza la Exporural a fines del mes de agosto y principios de septiembre, así lo confirmó por Líder el presidente de la Sociedad Rural, Sebastián Sofía, «desde el 2019 que no hacemos la Expo, nos pone contentos, es un esfuerzo que demanda mucho, será del jueves 29 de agosto al domingo 01 de septiembre, la esencia de la fiesta será la misma y le vamos a ir agregando cosas de lo que fue la última, tratar de mejorar para que entre todos hagamos una linda Expo y la disfrutemos»

El referente rural en la entrevista radial habló de cuán beneficiosa fue la lluvia o no de las últimas horas, «fue bastante disparar, entre 100 y 160 milímetros, la lluvia es bienvenida pero el momento no es el adecuado porque estamos en plena cosecha, el tema caminos es preocupante porque no secan como meses atrás, veremos con que nos encontramos cuando se retome la actividad»