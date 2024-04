Dialogamos con el concejal del PRO Agustín Zarkovich sobre la actualidad de política nacional, legislativa local y sobre la sesión a realizarse este miércoles.

Analizando uno de los temas que preocupa a los ediles de la oposición, Zarkovich dijo qué, «para nosotros es un tema prioritario Seguridad y Tránsito, estamos trabajando en una ordenanza, es preocupación de toda la oposición y no vemos a un intendente preocupado en estas prioridades, habla de gastar 400 millones de pesos para tener la Casa de Provincia en Chacabuco, la prioridad en Chacabuco hoy tiene que ser seguridad y tránsito, lejos está del intendente de hacerlo, habló de un plan de seguridad y a 4 meses no lo conocemos, ojalá de reuna con el ministro de seguridad y logre algo que sirva para paliar esa situación, no podemos anunciar con bombos y platillos la Casa de la Provincia cuando no tenemos seguridad en nuestro municipio»