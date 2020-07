El Concejal de Cambiemos Mario Dicundo días atrás planteó consultas sobre la obra que se realiza en la comisaría local (ver nota), ante algunas opiniones el edil se expresó por Líder sobre lo ocurrido.

¨Habíamos recibido consultas sobre la oportunidad de esa obra y a su vez la consulta va dirigida si existió alguna otra oferta de otras empresas para realizar esa obra. Esta semana vamos a tener una reunión con el Secretario de Obras Públicas y vamos a charlar sobre todos estos temas. Es lo que corresponde, lo que pasa que a veces sorprende que sea un concejal oficialista quien hace estas apreciaciones y uno está para esto. Nosotros siempre hemos trabajado con el ejecutivo y corresponde que estemos también informados¨.

¨Algún periodista, que me responde en laguna editorial hablando de mega causa de corrupción, uno no lo plantea desde ese punto de vista, uno está cumpliendo con su función, para la que fue votado¨.

¨Cada uno debe ocupar su rol, yo soy concejal y me toca esta función, hay otros que la van de periodistas, pero son lobistas de profesión. Es una actividad que todos conocemos en la Argentina, que se desarrolla en las sombras, que no necesita de ningún acompañamiento popular por medio del voto, pero que creen tener más injerencia que un propio concejal. Yo gracias a Dios, por mi desarrollo en la política, no le tengo ningún tipo de miedo a estas prácticas, porque no tengo nada que esconder, ni en mi vida privada, ni en mi vida en particular, entonces uno va a seguir expresando cada una de las inquietudes con el respeto y la responsabilidad que eso acarrea¨.

Pandemia

Dicundo en la entrevista se refirió a las medidas dispuestas por el presidente y dijo “Hace rato que vienen diciendo que se viene el pico y los bolsillos no dan más. Estamos en un punto de la economía argentina dificilísimo, en parte por la pandemia, pero también hay una responsabilidad enorme del gobierno nacional y provincial. La economía argentina no puede estar parada cuatro meses y pretender que no afecte los bolsillos”.

“A los productores no les ha llegado una sola medida para contener la crisis. Los números hablan por sí solo. La economía se desplomó y sólo nos piden que miremos la baja estadística de muertes que ha habido en la Argentina”.

“Desde el primer día vengo planteando la necesidad de encontrar un equilibrio entre la salud y la economía. La economía en Chacabuco está funcionado y los contagios que se han dado, fueron por irresponsabilidades individuales”.