Le roban la moto y la encuentran desmantelada

Hace dos días la vecina Lorena Cortes publicaba en su red social el robo de la moto que vemos en la foto y hoy sábado lamentablemente la encontraron desmantelada. La propia Lorena indignada posteo lo siguiente:

Lamentablemente sobran las palabras… Bronca, tristeza, angustia, impotencia, impunidad total!!!!! Todo lo que tuve en ésta vida siempre fue a base de sacrificio y trabajo, nadie me regaló nunca nada, y es increíble cómo en un ratito UNOS HIJOS DE RE MIL PUTA te cagan la vida de esta manera, quizás para muchos sea una simple moto, pero para mí era mi medio de transporte, era parte de mí, era miiii moto!!!!!!! Así la encontré hoy tirada en el medio de un monte, agradezco a las personas que me avisaron, a mi amiga con y el marido que fueron a reconocerla, y a todos los que compartieron y comentaron la publicación, muchas gracias x cada mensaje lindo que me mandaron… Y a ellos… Los ladrones, no le deseo el mal pero estoy segura que todo vuelve en ésta vida y nada bueno va a a volver a ellos!!!!!!

