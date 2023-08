«Masci no puede manejar una cancha de bochas»

Dialogamos con el intendente municipal Dr Víctor Aiola sobre la actualidad ejecutiva y temas de campaña proselitista camino a las PASO y de su candidatura a Diputado Provincial en la lista que tiene a Rodríguez Larreta como candidato a presidente.

El jefe comunal en la entrevista radial fue muy duro con la oposición sobre varias cuestiones y en particular con el Dr. Masci, quién se había referido a temas de Salud argumentando que, «hace falta en Chacabuco más tecnología para casos de complejidad, como colocar un stent; no era todo lo edilicio«, sobre esta apreciación el intendente dijo, «cuando la gente traiciona no me preocupan las declaraciones».

«Fue encargado de los CAI mucho tiempo, no puede manejar una cancha de bochas. No tiene capacidad de gestión, a ese nivel no caigo. Si te digo que el hospital puede resolver todas las urgencias, de hecho durante la pandemia le dimos respuesta a todos, no derivamos a ningún paciente. Lo que pasa que el dr Masci no recorre mucho el hospital, siempre trabaja en las salitas y de urgencias y emergencias no entiende nada. Es una persona que estuvo conmigo, tenía el escudo radical en la solapa y ahora es peronista; es como Gianini y toda esa gente, son la misma lacra».

«El hospital da respuestas y stent se van a poner porqué estamos haciendo un centro de hemodinamia, para que Masci sepa ahí se van a colocar stent; hacer cateterismo y enfrente del hospital. Por eso le recomiendo que vaya más seguido. Hace poco se inauguro un centro, que hay 3 en el país con ese tipo de tecnología para hacer diagnóstico cardiovascular, no puede estar tanto tiempo siendo responsable de los centros de salud y no saber todo esto para luego saltar a otro partido político y criticar dónde vos comiste durante tanto tiempo. Me hace acordar a Borocotó, la Borocotización de la política o cómo Massa que es panqueque; panqueques hay en todos lados, Massa y Golía hay en todos lados.»