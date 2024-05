Tras más de 30 horas, Diputados dio media sanción a la ley Bases y el paquete fiscal de Milei y la discusión final se traslada al Senado.

Muchas voces se escucharon luego de qué el oficialismo lograra su primera victoria legislativa, entre esas voces por Líder opinó el referente del PO Enrique Chilano; «está ley se aprobó por 142 votos y Milei sólo tiene 37 diputados, quiere decir que esta ley tiene cómplices. Radicales, del PRO el peronismo de Pichetto y Unión por la Patria lo votó en contra pero no llamó a movilizar, eso me parece igual de grave, con la capacidad de movilizar que tienen el no llamar es hacerle un guiño a Milei al igual que la CGT y CTA que responden al peronismo negociaron su caja y dejaron pasar, porque la movilización del 01 es una movilización pos mortem, es tarde»