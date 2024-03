Hablamos con el presidente de la Cooperativa Eléctrica Hernán Ibáñez sobre la actualidad de la entidad, los convenios con el municipio y los últimos aumentos en el valor de la energía que se están viendo reflejados en la factura que está en la calle y sobre el aniversario número 67 de la Cooperativa Eléctrica que fue ayer.

Ibañez en la entrevista radial dijo que; «no es la Cooperativa la que decide aumentar, no somos un supermercado, nos regulan las tarifas de cómo cobrar y lo que nos dicen hacemos, sólo cumplimos el mandato de la Provincia y Nación»

El presidente de la entidad sobre la misma cuestión agregó, «se que va a ser difícil pero creo que la gente debe comprender que más allá de la situación económica va y paga el gas, paga el teléfono, el cable, la energía también la tendrán que pagar, lamentablemente es así, de esa forma funciona todo»

Ibáñez remarcó qué, «nosotros siempre vamos a acompañar al usuario, no somos insensibles de no darnos cuenta cuál es la situación de cada uno, pero no somos acción social ni benefactores de Chacabuco, acompañamos en la medida que cada uno se comprometa a regularizar su situación, después el problema es individual de cada uno, no pasa por nosotros»