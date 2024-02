Se realiza la Exporural a fines del mes de agosto, así lo confirmó por Líder el presidente de la Sociedad Rural, Sebastián Sofía, «la semana pasada decidimos hacer la Expo que hace un par de años que no se hacía, volvemos a realizar nuestra exposición Rural, la fecha es del 29 de agosto al 01 de septiembre, ya decidimos hacerla, a nosotros nos pone contentos porque nos gusta hacerla»

El referente rural en la entrevista radial habló de cuán beneficiosa fue la lluvia de las últimas horas, «cambió rotundamente con la lluvia del viernes y hoy, esperemos que los cultivos maltratados sean los menos, ojalá sea una buena cosecha, estoy seguro que mejor que la del año pasado, la necesitamos todo»

En referencia a las críticas hacia su persona luego de la anterior entrevista donde se pronunció a favor del aumento de tasas, Sofía manifestó qué, «la verdad que me tienen sin cuidado, realmente no nos representan ellos cómo ciudadanos, son intereses personales según de que lado están, si están en el gobierno piensan de una forma y sino piensan de otra»

«Respecto al aumento de tasas nos pareció razonable mirando la inflación que tenemos, no hay que ser necio y ver las cosas cómo corresponde, ahora si el servicio no se presta si se aumenta un centavo es caro, dijeron que iban a llegar con los tiempos, pero hoy es un desastre cómo están los caminos, los caminos deben estar siempre arreglados no hacerlo sólo en cosecha, le pedí que contraten y den un shock aunque sea hasta mayo, pero los tiempos se van, estamos a fines de febrero y los caminos son intransitables, pedí que hagan el esfuerzo porque cereal que no se saca va a quedar en el campo, si no hay un servicio no habrá cobrabilidad, nunca es tarde»