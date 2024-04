Dialogamos con el presidente del Comité Alem, Lisandro Herrera sobre política nacional a 4 meses del gobierno de Javier Milei como a nivel local de Darío Golía.

El ex presidente del HCD también analiza la situación de la UCR y el rol de los concejales de «Juntos». En referencia a un comunicado del Comité Alem sobre la tasa de Seguridad por incendios que no se había depositado a Bomberos cómo lo dice la ordenanza y que el intendente Municipal Golía lo desmintió por Líder, Herrera dijo, «me voy a permitir contradecir al intendente, al día no estaban o no le informaron a él, quiero creer esto último. Al día no estaban, no sé si al día de hoy se ha hecho efectivo el pago, Castilla y O’Higgins tenían retrasos importantes; de 4 meses, estuvimos en contacto con la gente de los cuarteles, no dijimos algo porqué teníamos ganas y sin chequearlo, esperamos tenga una explicación y que ahora sea de manera regular el pago de la tasa de Seguridad por incendios»

Además el ex concejal fue consultado por las diferencias en la UCR y si se sienten representados por los concejales; «estamos conformes, están yendo a la mesa partidaria, estamos en un buen momento de relación con los concejales; hoy somos oposición y el partido también tiene que dar alguna opinión»

El referente radical analizó la gestión de Golía y puntualmente la seguridad; «nos preocupa el tema de seguridad y también en las localidades, poco patrullaje y no vemos al intendente haciendo gestiones por las pocas herramientas que necesitamos tener en el tema Seguridad, esperemos se tomen cartas en el asunto porque los vecinos están muy preocupados por los hechos de inseguridad de los últimos días»